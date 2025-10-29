Eduardo Braga muda porcentual de multa administrativa aplicada pela Aneel, de 4% para 3%
A mudança consta em relatório apresentado nesta quarta-feira, 29, à medida provisória 1 304/2025
O senador Eduardo Braga (MDB-AM) reduziu o porcentual da multa administrativa aplicada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de 4% para 3%.
A mudança consta em relatório apresentado nesta quarta-feira, 29, à medida provisória 1 304/2025, com mudanças no setor elétrico.
Com a alteração, o texto agora determina que a agência reguladora poderá "fixar as multas administrativas a serem impostas aos concessionários, permissionários e autorizados de instalações e serviços de energia elétrica, observado o limite, por infração, de 3% do faturamento, ou do valor estimado da energia produzida e consumida nos casos de autoprodução, produção independente e unidades consumidoras autorizadas".
Leia também
• Relator inclui em PL do Rearp medidas sobre seguro-defeso, Pé-de-Meia e compensação PIS/Cofins
• Eduardo da Fonte defende ampliação de políticas públicas para pessoas com autismo
• Eduardo Braga indica possível desoneração fiscal para baterias em MP do setor elétrico
O cálculo levará em conta os "últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto de infração ou estimados para um período de 12 meses caso o infrator não esteja em operação ou esteja operando por um período inferior a 12 meses".
A MP precisa ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado até 7 de novembro. Caso contrário, perderá a validade.