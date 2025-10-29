A- A+

SETOR ELÉTRICO Eduardo Braga muda porcentual de multa administrativa aplicada pela Aneel, de 4% para 3% A mudança consta em relatório apresentado nesta quarta-feira, 29, à medida provisória 1 304/2025

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) reduziu o porcentual da multa administrativa aplicada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de 4% para 3%.

A mudança consta em relatório apresentado nesta quarta-feira, 29, à medida provisória 1 304/2025, com mudanças no setor elétrico.

Com a alteração, o texto agora determina que a agência reguladora poderá "fixar as multas administrativas a serem impostas aos concessionários, permissionários e autorizados de instalações e serviços de energia elétrica, observado o limite, por infração, de 3% do faturamento, ou do valor estimado da energia produzida e consumida nos casos de autoprodução, produção independente e unidades consumidoras autorizadas".

O cálculo levará em conta os "últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto de infração ou estimados para um período de 12 meses caso o infrator não esteja em operação ou esteja operando por um período inferior a 12 meses".

A MP precisa ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado até 7 de novembro. Caso contrário, perderá a validade.



