RIO DE JANEIRO Horas antes do show da Lady Gaga, Eduardo Paes anuncia que está indo para os Estados Unidos Prefeito viajou para vender a ideia do Rio Capital da Inteligência artificial

Apesar de ter investido 15 milhões de reais em patrocinio, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou, horas antes do início do show da cantora Lady Gaga, nas redes socais, que está viajando para os Estados Unidos para vender a ideia do Rio Capital da Inteligência artificial.









O prefeito também publicou uma foto em que está com Cris, sua esposa, o vice Eduardo Cavalieire e sua mulher, Victoria Henriques.

"Acreditem se quiser. Estou indo passar uma semana nos Estados Unidos, vou a Los Angeles, São Francisco, Seattle, depois Washington, vender essa ideia do Rio Capital da Inteligência Artificial", disse o prefeito.

