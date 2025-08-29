Eduardo Saverin: saiba quem é maior bilionário brasileiro que rompeu com Facebook e vive "em exílio"
Cofundador do Facebook lidera ranking da revista Forbes pelo segundo ano consecutivo
Pelo segundo ano consecutivo, Eduardo Saverin consolidou-se como o brasileiro mais rico do país, com uma fortuna estimada em R$ 227 bilhões, segundo a Forbes Brasil. O valor é quase R$ 100 bilhões maior do que o patrimônio de Vicky Sarfati Safra e família, que ocupa a segunda posição da lista, com R$ 120,5 bilhões.
Nesta 13ª edição da compilação nacional, a publicação identificou 300 brasileiros com patrimônio superior a R$ 1 bilhão.
Nascido em uma família abastada no Brasil, Saverin mudou-se para Cingapura em 2009 e renunciou à cidadania americana em 2011, pouco antes do IPO do Facebook. Hoje, sua fortuna continua majoritariamente ligada às ações da empresa de redes sociais, agora chamada Meta Platforms, avaliada em cerca de US$ 30,5 bilhões (R$ 167 bilhões), conforme dados compilados pela Bloomberg.
Patrimônio: R$ 227 bilhões (+45,5%)
Empresa: Facebook
Setor: Tecnologia
Idade: 43 anos
O sucesso de Saverin acompanha a valorização das ações da Meta: nos últimos 12 meses até junho de 2025, os papéis subiram 33% em Wall Street, impulsionados pelos investimentos da companhia em inteligência artificial. Saverin foi sócio desde o início do Facebook — o primeiro servidor da empresa foi instalado na garagem da casa dos pais de Saverin enquanto ambos estudavam em Harvard.
Residente em Singapura desde 2012, Saverin mantém perfil discreto. Ele é fundador da B Capital, empresa de investimentos voltada a startups, e mantém a rotina longe dos holofotes.