Educbank investirá R$ 30 milhões para apoiar escolas particulares em Pernambuco

O Educbank, uma das principais companhias financeiras de educação básica, anunciou um plano de expansão para Pernambuco com o objetivo de colaborar financeiramente com as escolas particulares da região. O investimento será de R$ 30 milhões em dezenas instituições com potencial acadêmico e de crescimento no Estado. A companhia possui parceria com centenas de escolas, distribuídas por 25 estados brasileiros, incluindo Pernambuco.

“A educação básica em Pernambuco é um grande exemplo de evolução e transformação. Em pouco mais de uma década, tornou- se uma das referências no país em razão da implantação do ensino em tempo integral, estendendo a jornada escolar tanto na esfera pública, quanto na rede privada. A expansão para o Estado pernambucano é uma forma do Educbank incentivar as escolas a seguir evoluindo seus índices acadêmicos, mas agora contando também com o nosso apoio financeiro”, afirma Caio Noronha, cofundador do Educbank.

Caio Noronha, cofundador do Educbank | Fonte: Divulgação

Em Pernambuco, há mais de 2 mil escolas particulares, cerca de 27% do total de instituições de ensino básico no Estado. Em 2023, o Educbank captou a primeira debênture (títulos de dívidas de médio e longo prazo que são utilizados pelas companhias emissoras para o financiamento de projetos) integralmente securitizado em mensalidades de educação básica no Brasil, no valor de R$ 70 milhões. Com esse incentivo, a empresa estima transferir mais de R$ 1 bilhão em pagamentos escolares no ano de 2024.

“A família brasileira tem a educação como uma das suas principais prioridades, junto com a casa própria e o plano de saúde. O Educbank surgiu exatamente para contribuir com o setor educacional e permitir que mais crianças e jovens tenham acesso a escolas de qualidade”, conclui Caio.

