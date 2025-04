Efeito prolongado: tarifas de Trump têm tudo para arruinar o Natal dos americanos

A- A+

As tarifas de Donald Trump sobre a China estão ameaçando o Natal. Fabricantes de brinquedos, lojas infantis e varejistas especializados estão suspendendo pedidos para as festas de fim de ano, à medida que os impostos de importação afetam toda a cadeia de suprimentos.

Fábricas na China produzem quase 80% de todos os brinquedos e 90% dos produtos natalinos vendidos nos Estados Unidos.

A produção de brinquedos, árvores de Natal e decorações normalmente já estaria em ritmo total neste período.

Leva de quatro a cinco meses para fabricar, embalar e enviar os produtos para os Estados Unidos.

As tarifas de 145% impostas por Trump causaram um aumento drástico nos custos para empresas americanas.

A maioria dos empresários que compartilharam seus planos com o The New York Times ainda não cancelou seus pedidos.

Eles esperam que o presidente recue da disputa tarifária.

Mas a preocupação no setor é evidente, com empresas prevendo escassez de produtos e aumento de preços.

Alguns donos de negócios, destacando como as vendas de fim de ano são cruciais para seus resultados financeiros, estão consultando advogados especializados em falência.

“Temos uma cadeia de suprimentos congelada que está colocando o Natal em risco”, disse Greg Ahearn, CEO da Toy Association, uma associação da indústria de brinquedos dos EUA que representa 850 fabricantes. “Se não começarmos a produção logo, há uma grande probabilidade de escassez de brinquedos neste fim de ano.”

Para a indústria natalina dos Estados Unidos, a manufatura chinesa é imbatível em velocidade e capacidade de produção.

Os fabricantes de brinquedos reformulam grandes partes de suas linhas de produtos todos os anos para se adaptar às preferências em constante mudança das crianças.

Desde os materiais até as máquinas, as fábricas da China funcionam como um balcão único para os importadores.

Kara Dyer, fundadora da Storytime Toys, fabricante de livros infantis com quebra-cabeças, geralmente faz um grande pedido de férias à sua fábrica chinesa nas duas primeiras semanas de abril para ter estoque suficiente até meados de julho.

Os feriados de Natal são responsáveis por cerca de dois terços de sua receita anual.

Dyer fez um pequeno pedido de produtos no valor de US$ 30.000 antes das últimas tarifas, sem esperar que elas atingissem níveis tão altos.

Essa remessa está a caminho dos Estados Unidos. Quando chegar, disse ela, espera dever US$ 45.000 em tarifas.

A remessa fornecerá à empresa estoque suficiente para alguns meses, e ela disse que provavelmente aumentaria os preços em pelo menos 20% para cobrir os custos tarifários.

Mas ela ainda aguarda para fazer uma grande compra para o feriado.

“Vou manter a esperança por mais duas semanas de que as tarifas sejam retiradas eu possa fazer o pedido”, disse ela.

"Mas, caso contrário, terei que colocar meus negócios em pausa. Definitivamente não farei um pedido se as tarifas estiverem em vigor. Não faria nenhum sentido."

Em uma pesquisa da Toy Association com 410 fabricantes de brinquedos com vendas anuais inferiores a US$ 100 milhões, mais de 60% disseram que haviam cancelado pedidos, e cerca de 50% afirmaram que poderiam fechar as portas em semanas ou meses, caso as tarifas continuem.

Na West Side Kids, na cidade de Nova York, a proprietária da loja, Jennifer Bergman, 58 anos, está preocupada com a possibilidade de não ter nenhum brinquedo para vender no Natal.

E os brinquedos que ela conseguir comprar podem custar o dobro do preço do ano passado, o que prejudicaria suas vendas durante a época mais importante do ano.

As empresas de brinquedos estão aumentando os preços em 10% a 20%, disse Bergman, cuja mãe abriu a loja há 43 anos. Ela disse que tentaria comprar o máximo que pudesse agora, mas que a escassez estava começando.

Bergman havia feito um grande pedido de scooters para chegar no verão. Mas o importador redirecionou a remessa para o Canadá porque não queria pagar a tarifa.

Ela foi informada de que receberia apenas parte de seu pedido.

Se as tarifas permanecerem, o Natal será como “algo que nunca experimentamos antes”, disse Bergman.

As pessoas ficarão na fila para comprar produtos que custam o dobro ou o triplo do preço anterior, disse ela. Seu negócio já estava sob pressão da concorrência da Amazon, mas ela teme que as tarifas deem o golpe final.

“Acho que não estarei no mercado no Natal”, disse Bergman, acrescentando que estava consultando um advogado especializado em falências.

Nos últimos dias, Trump adotou um tom mais conciliador em relação à China e às tarifas, alimentando esperanças entre empresários de que ele possa isentar setores que não representem ameaça à segurança nacional.

Greg Ahearn disse que esteve em Washington na semana passada para fazer lobby por uma suspensão de 24 meses, o que daria às empresas tempo para encontrar formas de produzir seus produtos nos Estados Unidos.

Mas mesmo que Trump conceda um alívio temporário aos importadores, interrupções significativas ainda ocorrerão à medida que as empresas correm para atender aos pedidos.

Espera-se que os custos de envio disparem, semelhante ao frenesi durante a pandemia de Covid, quando a escassez de contêineres levou, em alguns casos, a um aumento de até dez vezes nos preços do frete.

O Natal é a época mais movimentada do ano para a Aldik Home, uma loja de artigos para o lar em Los Angeles.

A loja gera mais de dois terços de suas vendas anuais nos últimos três meses do ano, vendendo árvores de Natal artificiais, guirlandas, enfeites, luzes e outras decorações.

Larry Gold, proprietário da loja, disse que trabalha há muitos anos com uma fábrica chinesa no design de árvores de Natal.

Ele faz o pedido em janeiro para envio em junho ou julho. Este ano, ele planejava receber sete contêineres da China, carregados com US$ 600 mil em árvores.

A tarifa atual exigiria que ele pagasse quase US$ 1 milhão de imediato.

“Por enquanto, pedimos para que eles esperem e segurem o envio,” disse Gold, de 72 anos.

Ano passado, a loja vendeu árvores de 2,5 metros de altura por cerca de US$ 1.000. Gold disse que não teria escolha a não ser repassar o custo da tarifa para os compradores, o que colocaria o preço dessa mesma árvore em mais de US$ 2.000.

Ele disse que esse preço, de fato, “mataria o produto”.

“Não acredito que alguém neste país que esteja comprando árvores da China pague a tarifa de 145%, porque nunca as venderá”, disse Gold.

Nesse ritmo, disse ele, não conseguirá trazer as árvores, e sua loja, que está aberta há décadas, não terá nada para vender durante o período mais crucial do ano.

Ele disse que provavelmente seria forçado a fechar, o que custaria o emprego de seus 40 funcionários.

“Não haverá um setor de Natal aqui”, disse Gold. “O produto vem todo da China.”

