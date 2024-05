A- A+

Encontro Efeitos climáticos em empreendimentos precisam ser acompanhados após a concessão de financiamentos Uma pesquisa do Banco Europeu de Investimento mostra que, na América Latina e Caribe, o riscos são levados em conta na análise dos projetos, mas não há um monitoramento ao longo do funcionamento do projeto

Um estudo realizado pelo Banco Europeu de Investimentos (BEI) em parceria com a Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras de Desenvolvimento (Alide) mostrou que 54% dos bancos públicos analisam os riscos climáticos na hora da concessão do crédito para investimentos.

No entanto, apenas 17% deles fazem um acompanhamento desses projetos após o financiamento.

O resultado mostra que não há uma preocupação mais efetiva com a mitigação do impacto das mudanças climáticas nos empreendimentos que recebem recursos, na maioria das vezes oriundos de fontes públicas.

Segundo a responsável pela Divisão de Análise de Países e do Setor Financeiro do BEI, Joana Conde, a situação é mais preocupante porque um trabalho realizado pela própria instituição mostra que os países da América Latina e Caribe são os que mais estão sob riscos físicos, derivados das emergências climáticas. em relação ao resto do mundo.

A pesquisa, que ainda está em fase de execução, foi respondida por 24 bancos de 14 países da região. Eles representam 49% do total de instituições financeiras com esse perfil. Um dos pontos que o trabalho abordou mostrou, inclusive, que 42% das instituições já registraram os efeitos das mudanças climáticas em suas próprias estruturas.

Incompatibilidade

Joana reconhece que há uma incompatibilidade entre a percepção dos bancos sobre esses riscos com suas tomadas de ação em relação aos clientes da sua carteira. “Em termos de ações práticas, mais tangíveis, a situação está um pouco mais aquém do que o necessário”, explica a representante do BEI.

Para Joana Conde, é preciso uma maior capacitação das instituições financeiras de desenvolvimento. “Muitos deles já têm ferramentas sobre as melhores práticas de como fazer esse monitoramento dos riscos e que são compartilhadas pelos bancos de desenvolvimento. Essa troca de conhecimentos é fundamental”, ressalta ela. Ainda de acordo com ela, o objetivo do BEI e dos organizamos multilaterais que trabalham com o financiamento do desenvolvimento, e que têm mais experiência em nível global, é aumentar a capacitação com os outros bancos de desenvolvimento. Os dados completos da pesquisa serão divulgados em outubro deste ano.

