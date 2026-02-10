Egape oferta mais de 4 mil vagas em cursos gratuitos

A- A+

A Escola de Governo e Administração Pública (Egape), da Secretaria de Administração do Estado (SAD), está disponibilizando 4.030 vagas, distribuídas em 25 cursos gratuitos. Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de fevereiro e por meio do site da instituição.

As capacitações são voltadas para servidores estaduais, municipais e para o público em geral, e estão organizadas nas modalidades Presencial (180 vagas) e Educação a Distância (EaD), incluindo os formatos ao vivo (50 vagas), com tutoria (300 vagas) e autoinstrucionais (3.500 vagas).



De acordo com o diretor da Egape, Henrique Oliveira, a oferta dos cursos de qualificação profissional pretende ajudar tanto na entrada no mercado de trabalho quanto na melhor formação de sevidores do estado.

“O Governo do Estado tem investido de forma contínua na capacitação do público em geral, ampliando as chances de inserção e recolocação no mercado de trabalho, e também na formação dos servidores públicos, para que estejam cada vez mais preparados para oferecer serviços de qualidade, eficientes e humanizados à população”, afirmou.

Entre as capacitações oferecidas em fevereiro, destacam-se os cursos “Excelência no Atendimento ao Público”, que ensina técnicas de comunicação e de rapport (habilidade de conexão com o cidadão); “Sistema PE-Integrado – Módulo de Contratos”, voltado para o fluxo da solicitação de geração de contratos e a correta utilização do sistema PE-Integrado; e “Estrutura Organizacional: organograma, chefias e regulamentos”, que ensina a minutar atos e decretos, além de identificar e interpretar a legislação do órgão ao qual o servidor está lotado. O curso é ideal para quem atua ou tem interesse nas áreas de Gestão de Pessoas, Gabinetes e normatização.

A Egape tem como objetivo coordenar e executar o Programa de Educação Corporativa, oferecendo qualificações presenciais e a distância (EaD) para servidores estaduais e municipais, empregados públicos da administração direta e indireta, além do público em geral. Os interessados obter mais informações pelos telefones (81) 3183-8025 (Coordenação Pedagógica) e (81) 3183-8065 (cursos EaD).



Veja também