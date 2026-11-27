A- A+

Consumo de Energia El Niño muda rotina dos pernambucanos e exige novos hábitos para evitar aumento na conta Com temperaturas acima da média e maior necessidade de ventilador e ar-condicionado, Neoenergia orienta clientes sobre como adaptar o uso e a compra de equipamentos

Com a previsão de temperaturas acima da média em Pernambuco nos próximos meses, o aumento do uso de ventiladores, aparelhos de ar-condicionado e equipamentos de refrigeração pode pesar no orçamento dos consumidores. Para evitar que o maior consumo se transforme em contas de energia mais altas, a Neoenergia Pernambuco orienta a adoção de hábitos mais eficientes, desde a escolha dos eletrodomésticos até o uso diário.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a previsão para o trimestre de novembro de 2026 a janeiro de 2027 indica temperaturas acima da média no estado, principalmente nas máximas. Entre os efeitos esperados estão o aumento do desconforto térmico e a intensificação das ilhas de calor nas áreas urbanas.

Segundo Érika Carvalho, engenheira de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, a economia começa antes mesmo da utilização dos equipamentos. A escolha de aparelhos adequados ao ambiente e a incorporação de pequenas mudanças na rotina podem contribuir para reduzir desperdícios sem comprometer o conforto.

“Em períodos mais quentes, é natural aumentar o uso de equipamentos para tornar os ambientes mais confortáveis. Por isso, a atenção deve começar na escolha do aparelho e continuar na forma de utilização. Pequenas mudanças, quando incorporadas à rotina, ajudam a evitar desperdícios”, afirma.

Ar-condicionado exige atenção na escolha e no uso

Para quem pretende comprar um aparelho de ar-condicionado, é importante observar a classificação de eficiência energética e escolher um modelo com capacidade adequada ao tamanho do ambiente. Um equipamento incompatível com o espaço pode precisar trabalhar mais para alcançar a temperatura desejada.

A distribuidora recomenda manter a temperatura em torno de 23°C, fechar portas e janelas durante o funcionamento, limpar os filtros regularmente e utilizar a função timer para programar o desligamento. Também é importante evitar climatizar cômodos vazios, utilizar cortinas para reduzir a incidência direta do sol e manter a manutenção preventiva em dia.

Ventiladores também devem ser utilizados com consciência

Embora sejam uma alternativa ao ar-condicionado, os ventiladores também exigem atenção. Os aparelhos promovem a circulação do ar, proporcionando sensação de frescor, mas não reduzem a temperatura do ambiente.

Por isso, a orientação é desligá-los ao sair do cômodo, manter as hélices limpas e aproveitar a ventilação natural nos horários de temperaturas mais amenas. Outra possibilidade é combinar o uso dos equipamentos: depois que o ar-condicionado resfriar o ambiente, o consumidor pode avaliar a possibilidade de manter o conforto utilizando apenas o ventilador.

Chuveiro e geladeira podem influenciar a conta

Nos dias mais quentes, o chuveiro elétrico também pode representar uma oportunidade de economia. A recomendação é utilizar a posição verão, quando disponível, e diminuir o tempo dos banhos. Por segurança, a temperatura nunca deve ser alterada com o equipamento ligado ou com o corpo molhado.

Já a geladeira pode exigir mais esforço para conservar os alimentos durante períodos de calor intenso. Para evitar o aumento desnecessário do consumo, é importante não abrir a porta repetidamente, verificar as condições da borracha de vedação e evitar guardar alimentos ainda quentes.

O eletrodoméstico também deve ficar distante do fogão e da incidência direta do sol, além de contar com espaço adequado para a circulação de ar.

Eficiência energética começa na hora da compra

A Neoenergia Pernambuco também orienta que os consumidores considerem o gasto de energia antes de adquirir novos equipamentos. Comparar modelos semelhantes, verificar a classificação de eficiência energética e avaliar o tempo previsto de utilização são medidas que ajudam a identificar opções mais econômicas a longo prazo.

Outras atitudes simples também contribuem para reduzir o consumo, como priorizar lâmpadas LED, aproveitar a iluminação natural, desligar aparelhos que não estejam em uso e retirar carregadores das tomadas quando não estiverem sendo utilizados.

Com a perspectiva de temperaturas elevadas em Pernambuco, a adoção desses cuidados pode ajudar as famílias a manter o conforto térmico e evitar desperdícios de energia durante os meses mais quentes.

Veja também