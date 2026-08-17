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clima El Niño muito forte acende alerta para setor elétrico brasileiro Fenômeno deve se intensificar a partir da primavera e pode afetar chuvas, reservatórios, consumo de energia e custos de geração; governo antecipa contratação de energia de reserva

Com a previsão de um El Niño de intensidade muito forte a partir da primavera, o governo federal e o setor elétrico já adotam medidas preventivas para garantir o abastecimento de energia no país.

Entre elas está a antecipação da contratação de energia de reserva, aprovada pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE).

A movimentação acende o alerta sobre os possíveis impactos do fenômeno climático na matriz elétrica brasileira e sobre os reflexos de um eventual aumento dos custos de geração para o consumidor.

“O El Niño já está estabelecido com intensidade moderada e deve se intensificar e chegar ao patamar de muito forte em outubro”, afirma a meteorologista Edvânia Santos, da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Segundo ela, o fenômeno deve permanecer ativo até o primeiro semestre de 2027, com alta confiança na continuidade do episódio durante a primavera e o verão do Hemisfério Sul.

“Historicamente, o El Niño de intensidade muito forte favorece uma redução das chuvas sobre grande parte do Norte do Nordeste, principalmente entre a primavera e o verão. Isso foi observado em 1982/1983, 1997/1998 e 2015/2016”, explica Edvânia.

Em Pernambuco, ela projeta maior probabilidade de impacto sobre a estação chuvosa do Sertão a partir de dezembro. “O El Niño não atua sozinho. A temperatura do Atlântico Tropical e outros fenômenos climáticos podem reforçar ou amenizar esses impactos”, acrescenta.

Hidrelétricas

O impacto do fenômeno sobre a geração de energia, porém, não é linear. “No caso do Nordeste e da bacia do São Francisco, essa relação não é necessariamente negativa e pode até ser positiva em alguns episódios”, afirma a professora do Departamento de Ciências Geográficas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Josicleda Galvincio.

Professora do Departamento de Ciências Geográficas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Josicleda Galvincio | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Na avaliação dela, o aumento das temperaturas e a consequente elevação do consumo, principalmente pelo uso de ar-condicionado, podem representar um dos principais efeitos do fenômeno sobre a operação do sistema.

A professora considera que o sistema elétrico brasileiro está mais preparado para períodos de chuvas abaixo da média, principalmente pela expansão das fontes eólica e solar.

Sobre as termelétricas, Josicleda avalia que a maior diversificação da matriz reduz a necessidade de acionamento dessas usinas, embora o comportamento dos reservatórios, da geração renovável e da demanda nos próximos meses seja determinante para a operação do sistema.

Setor se prepara

Do lado das empresas, a resposta é de monitoramento e reforço operacional. A Axia Energia afirma acompanhar permanentemente os efeitos climáticos sobre o setor elétrico, com foco na segurança das operações e continuidade do fornecimento. A companhia opera 47 hidrelétricas no país e mantém um Centro de Monitoramento de Inteligência Meteorológica.

Já a Neoenergia Pernambuco dispõe de um centro de monitoramento de previsões climáticas e atua preventivamente no intuito de se antecipar a eventuais adversidades, além de contar com plano de contingência para o enfrentamento de crises, segundo o diretor-presidente Saulo Cabral.

Segundo ele, dos R$ 9,7 bilhões que serão investidos pela Neoenergia em Pernambuco até 2030, parte será destinada à confiabilidade e continuidade do fornecimento. Somente em 2026, serão aplicados R$ 1,7 bilhão na expansão, modernização e digitalização da rede elétrica pernambucana.

Impacto na conta

Para o consumidor, o eventual impacto do El Niño sobre a conta de luz dependerá das condições climáticas, do nível dos reservatórios, da demanda, do desempenho das fontes renováveis e da necessidade de acionamento de geração de maior custo.

Para Josicleda, períodos de maior pressão sobre o sistema podem contribuir para a elevação das tarifas, especialmente em cenários que exijam maior acionamento de termelétricas e aplicação de bandeiras tarifárias mais elevadas.

A Neoenergia Pernambuco recomenda que os clientes fiquem atentos aos hábitos de consumo diante da perspectiva de um verão mais quente, evitando desperdícios para reduzir o impacto do aumento do consumo sobre as faturas.

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