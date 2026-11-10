El Niño pode reduzir em 25% a produção de cacau na Costa do Marfim
O país é responsável, sozinho, por 40% da produção mundial da fruta
A produção de cacau da Costa do Marfim, principal produtor mundial, poderá cair entre 21% e 25% devido ao El Niño, alertaram as autoridades meteorológicas do país em uma nota consultada nesta terça-feira (10) pela AFP.
Segundo a Sodexam, estatal encarregada da meteorologia, o El Niño poderá reduzir as chuvas entre 10% e 27%, aumentar as temperaturas e prolongar a estação seca.
Na sua nota, a Sodexam alerta para possíveis "perdas econômicas colossais para os produtores" e para a redução das receitas do Estado provenientes das exportações.
Leia também
• El Niño: estudo prevê registros de 1,1 mil mortes relacionadas ao calor em Pernambuco até março
• Falta de oxigênio, El Niño: biólogo detalha possível causa da morte de peixes
• El Niño 2026 registra mais um marco histórico de aquecimento
O episódio deste ano, de intensidade excepcional e classificado como "super El Niño", deverá atingir o seu ponto máximo em dezembro e prolongar-se até abril ou maio de 2027.
A Sodexam recomenda recorrer a variedades mais resistentes à seca ou desenvolver sistemas de rega complementar.
O país é responsável, sozinho, por 40% da produção mundial de cacau. O setor representa 15% do seu PIB e sustenta, direta e indiretamente, cerca de cinco milhões de pessoas.