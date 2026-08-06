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CALOR El Niño: preço de ar-condicionado cai até 17%, mesmo com previsão de calor antecipado No inverno, é natural que estoques estejam cheios, dizem associações, mas a expectativa é de aumento da demanda mais cedo, o que pode mudar o cenário de preços em pouco tempo

O verão deve chegar mais cedo neste ano com a previsão de ondas de calor antes do previsto pelos meteorologistas como consequência do fenômeno climático El Niño.

Com as temperaturas mais baixas do inverno, os preços de aparelhos de ar-condicionado estão em baixa, abrindo uma oportunidade para quem quer se preparar para o calorão que especialistas estão prevendo para esta segunda metade do ano.

De acordo com o monitoramento de preços da Confi Neotrust, que rastreia os valores apresentados por lojas na internet, os aparelhos de refrigeração de ar registram descontos de 14% a 17% nos preços na comparação com o registrado em 2025.

Os aparelhos de 12 mil BTUs, mais populares e que representam quase a metade da fatia das vendas de ar-condicionado na internet, registram redução de 14,9% no preço médio.



Preços devem subir com os termômetros

Com as altas temperaturas que podem afetar o centro-sul do país antes do previsto por conta do El Niño, a demanda pelos aparelhos pode aumentar, fazendo os preços dispararem. A indústria pode ter dificuldade de acompanhar o crescimento dos pedidos com tanta rapidez, dizem representantes do setor:

— O setor depende muito da intensidade e da persistência do calor nos principais mercados consumidores. Quando o clima é menos favorável para a compra, como está acontecendo neste inverno, com as temperaturas mais amenas, parte do consumidor adia a decisão — avalia Jorge Nascimento, presidente da Eletros, que representa as principais marcas de eletroeletrônicos do Brasil.

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Os preços em baixa também são reflexo de estoques ainda cheios, diz Toríbio Rolon, diretor de Economia da Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-condicionado, Ventilação e Aquecimento (Abrava).



Ainda que a demanda possa aumentar num futuro próximo, o custo financeiro do produto no estoque cria um gargalo para o revendedor. Ele afirma que a taxa de juro no atual patamar — hoje a Selic está em 14% — ainda restringe o distribuidor a aumentar as compras para revenda:

— Se reduz a demanda, os principais clientes compradores dizem “tenho estoque, prefiro aguardar”. Quando o empresário compra hoje, mesmo que ele seja faturado em 150 dias, estamos falando de um estoque que custa quase 2% ao mês— diz ele sobre a conta que o distribuidor também tem feito.

Seca no Nordeste é outro fator

Também um efeito do El Niño, a seca no Norte do país também pode contribuir para a pressão nos preços dos aparelhos quando a temperatura subir. Como quase a totalidade dos aparelhos de refrigeração de ar brasileiros são produzidos na Zona Franca de Manaus, o escoamento dos produtos pelos Rios Negro e Amazonas pode ficar difícil, prejudicando os dois sentidos: a entrada de insumos para a produção dos aparelhos e o envio deles já prontos para outras regiões.

— Uma seca severa pode restringir a navegação, elevar fretes, aumentar o tempo de transporte e exigir operações logísticas adicionais — diz Nascimento, da Eletros, ponderando que a indústria instalada é capaz de atender a uma “demanda surpresa”, ainda que haja restrição na chegada de matéria-prima. — É claro que uma estiagem mais intensa amplia custo e complexidade para toda a cadeia.

Mas, para além do El Niño, os preços dos aparelhos de refrigeração de ar podem custar mais caro por consequências vindas de fora do continente. O conflito entre EUA e Irã, avalia Nascimento, pode contribuir para salgar o preço do ar condicionado. Isso porque o aumento dos custos derivados da alta do petróleo tende a encarecer a matéria-prima da produção dos aparelhos para combater o calorão:

— A alta do petróleo afeta diretamente fretes marítimos e rodoviários e também insumos importantes, como resinas plásticas, espumas, embalagens e derivados utilizados na produção de eletroeletrônicos — disse o presidente da Eletros, afirmando que a cadeia de produção do eletrodoméstico possui “longas rotas” e, consequentemente, tem consequência desse que chamou de “efeito relevante”.

Além do custo do aparelho, a instalação também é um serviço necessário e que pode apresentar vantagem neste momento. Com a baixa demanda durante o inverno, é até possível negociar mais descontos para além dos preços mais baixos com quem instala:

— É algo que precisa também ser levado em conta. No verão, há corrida e o preço sobe — diz Santos, da Abrava.

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