Argentina Eleições na Argentina: após bom desempenho do partido de Milei, títulos batem recorde Papel com vencimento em 2035 sobe a 70,34 centavos de dólar, maior patamar já registrado. Peso se valoriza no mercado de criptoativos

Os mercados financeiros reagiram com otimismo após o bom desempenho do partido do presidente Javier Milei nas eleições legislativas do país. O resultado superou as previsões mais otimistas, afastando, por ora, os temores dos investidores de que os planos do governo de forte ajuste fiscal poderia ser deixado de lado.

Os títulos da dívida pública argentina subiram com força nesta madrugada. Um dos papeis mais negociados, com vencimento em 2035, era cotado a 70,34 centavos de dólar, em alta de mais de 13 centavos e num patamar recorde, segundo dados compilados pela Bloomberg. Os títulos argentinos lideraram os ganhos entre seus pares de mercados emergentes.

Com mais de 90% das urnas apuradas, o partido de Milei obteve 41% dos votos, conquistando 64 cadeiras das 127 em disputa na Câmara dos Deputados e 13 das 24 vagas abertas no Senado, de acordo com dados divulgados pelas autoridades eleitorais locais na noite de domingo. O mercado previa que a coalizão governista venceria cerca de 30% das cadeiras. O peso já registrava ganhos no mercado de criptomoedas no domingo, à medida que os resultados eram anunciados.

