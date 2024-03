Elétricos em alta: veja quanto custa e conheça cinco modelos que já circulam pelas ruas do Brasil

A- A+

Apesar das dificuldades com infraestrutura, os carros elétricos vêm ganhando cada vez mais terreno no Brasil. Entre janeiro e dezembro de 2023, foram quase 20 mil unidades vendidas, número que representa alta de mais de 56% se comparado com o mesmo período de 2022.

Trata-se de uma mudança de parâmetros globais para reduzir as emissões de gás carbônico, e o Brasil embarca nesse movimento, atraindo recursos com programas de incentivo ao setor, além de indicadores econômicos mais positivos.

Na quarta-feira, a Stellantis, dona das marcas Jeep, Fiat, Peugeot e Citroen, anunciou que vai desembolsar R$ 30 bilhões no período de 2025 a 2030 para lançar produtos, incluindo motores e carros, além de renovar o portfólio atual, incluindo a produção nacional de seus primeiros carros híbridos.

Conheça alguns modelos disponíveis no Brasil em 2024:

BYD Dolphin Mini

Dolphin Mini, o novo carro da BYD a ser vendido no Brasil



O Dolphin Mini é a aposta da montadora chinesa BYD para ganhar mercado no Brasil com um carro elétrico de preço competitivo. O novo carro é um elétrico compacto, com motor de 75 cavalos e 13,7 kgf/m de torque, que promete economia com combustível e manutenção, e opcionais tecnológicos que, geralmente, não vêm nos carros mais baratos do mercado.

O interior é equipado com a famosa central multimídia da BYD, carregador de celular por indução e autonomia de 300 a 400 quilômetros. A versão vendida no Brasil tem bancos de couro sintético e ajustes elétricos para o motorista, chave presencial, partida por botão, faróis de LED com acendimento automático e carregador de celular por indução.

O BYD Dolphin Mini é vendido por R$ 115.800 no Brasil.

Hyundai Kona EV

Hyundai Kona EV — Foto: Divulgação/Hyundai



O Hyundai Kona EV tem um motor com 136 cavalos de potência e 40,3 kgfm de torque, com autonomia de 252 km. Com um toque futurista, o carro tem faróis full-LED, Head-Up display e controle de cruzeiro adaptativo (ACC) com alerta de colisão frontal, assistente de saída e manutenção de faixa, sensores de obstáculos dianteiros e traseiros, e sete airbags.

O Hyundai Kona EV é vendido por R$ 189.990 no Brasil.

Renault Kwid E-Tech

Renault Kwid E-Tech — Foto: Renault/Divulgação



O Kwid E-Tech é uma versão adaptada do veículo homônimo a combustão, e pesa apenas 977 kg. O modelo vendido no Brasil possui uma configuração exclusiva de trem de força, com um motor elétrica de 48 kW (65 cv), bateria de íon-lítio de 27 kWh, a autonomia do Kwid elétrico é de 185 km pelo padrão Inmetro.

O Renault Kwid E-Tech é vendido por R$ 99.990 no Brasil.

Caoa Chery iCar

O Caoa Chery iCar é um dos veículos elétricos mais baratos do Brasil e também o menor veículo à venda no país. O modelo leva quatro passageiros e tem autonomia de 197 km, segundo o Inmetro. O motor elétrico entrega 61 cavalos e 15,3 kgfm de torque.

O carro tem 3,20 metros de comprimento, 1,67 m de largura, 1,59 m de altura e 2,15 m de distância entre-eixos. O veículo conta com teto panorâmico, carregador de celular por indução e banco do motorista com ajustes elétricos.

O Caoa Chery iCar é vendido por R$ 119.990 no Brasil.

Jac e-JS1

Caoa Chery iCar — Foto: Divulgação/Caoa Chery



O Jac e-JS1 tem uma das paletas de cores mais diferenciadas entre os modelos vendidos no Brasil. O carro chegou ao país com motor de 62 cavalos e 15,3 kgfm de torque. De acordo com o fabricante, o modelo chega aos 100 km/h em 10,7 segundos. Além disso, o veículo tem 3,65 metros de comprimento, 1,67 metros de largura e 1,54 metro de altura, com porta-malas de 121 litros.

O Jac e-JS1 é vendido por R$ 126.900 no Brasil.

