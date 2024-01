Eletrobras consegue vitória parcial para remarcar assembleia sobre incorporação de Furnas

A- A+

A Eletrobras informou nesta terça-feira, em fato relevante, que obteve vitória parcial na Justiça para retomar os trabalhos da assembleia geral extraordinária (AGE) que irá decidir sobre a incorporação de Furnas. Com a nova decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a companhia poderá convocar nova assembleia a partir do dia 10 de janeiro.

A AGE estava marcada para acontecer na última sexta-feira, mas acabou suspensa no mesmo dia após decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1º Região. Na liminar, a Justiça mantinha os trabalhos paralisados por 90 dias e exigia que a Eletrobras apresentasse um estudo sobre o impacto da incorporação de Furnas para os trabalhadores da subsidiária.

Após recurso da companhia, o desembargador Caetano Ernesto da Fonseca Costa, vice-presidente do TJ-RJ, suspendeu o prazo de 90 dias e permitiu a continuidade dos trabalhos, desde que após 10 de janeiro.

Em comunicado ao mercado, a Eletrobras informou que manterá os trabalhos suspensos até o novo prazo estipulado, na próxima semana, e que eles "serão retomados assim que a situação em questão seja devidamente reavaliada pela Companhia", sendo que "os acionistas da Companhia presentes à assembleia serão informados sobre decisões relacionadas à sua conclusão o mais breve possível".

A expectativa é que a assembleia delibere a incorporação de total de Furnas, que hoje opera como subsidiária integral da Eletrobras. A operação incluiria a absorção, pela Eletrobras, de "todos os seus bens, direitos, contingências e obrigações" da subsidiária.

O pedido para suspender a liminar, de autoria de trabalhadores de Furnas, argumentava que a empresa precisaria apresentar um plano ou estudo sobre as consequências da operação para os trabalhadores da subsidiária, incluindo garantias para que fossem mantidos, após a operação, os acordos coletivos, fundos de pensão recolhidos e o patrimônio jurídico dos empregados.

