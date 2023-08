A- A+

negócios Eletrobras estuda fazer a integração de suas operações com as de Furnas Incorporação da subsidiária tem como objetivo simplificar a estrutura societária e de governança da companhia

A Eletrobras avalia fazer uma integração de suas operações com as de sua subsidiária Furnas, segundo comunicado divulgado pela companhia na terça-feira (22).

O objetivo é avançar na simplificação da estrutura societária e de governança da Eletrobras, conforme prevê o plano estratégico da empresa.

De acordo com o comunicado, a companhia deu início a estudos preliminares para examinar essa possível integração.

Furnas é uma subsidiária integral da Eletrobras, com operações em geração, transmissão e comercialização de energia elétrica, atuando em 15 estados do país, além do Distrito Federal. Entre seus ativos estão mais de 20 usinas hidrelétricas.

Outras subsidiárias da Eletrobras são CGT Eletrosul, Eletronorte, Chesf e Eletropar.

