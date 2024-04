A- A+

Polo Nordeste do Innovation Grid Eletrobras lança polo de plataforma de inovação no Recife O polo Nordeste do Innovation Grid é uma parceria entre a empresa e o Porto Digital

A Eletrobras lançou, nesta quinta-feira (25), o polo Nordeste do Innovation Grid, uma plataforma de relacionamento que pretende obter novos talentos e construir soluções inovadoras para as demandas da empresa no País.

O evento de lançamento foi realizado no Porto Digital, no Bairro do Recife, e contou com a presença de executivos da empresa, representantes de universidades da região Nordeste e membros da gestão pública municipal e estadual.

O novo polo Innovation Grid é uma parceria entre a Eletrobras e o Porto Digital, a primeira entre o parque tecnológico e o setor elétrico.

A iniciativa vai se juntar, ainda, ao projeto Embarque Digital, que visa a formar capital humano especializado na área de tecnologia da informação, a partir de alunos advindos da rede pública de ensino e em situação de vulnerabilidade social.

O presidente da Eletrobras/Chesf, João Henrique de Araújo, ressaltou a importância do projeto para a empresa, que adentra num novo momento, após passar pela privatização.

“Nossos processos precisam de aperfeiçoamento, em função até da transformação energética que o país vem passando. Fomos privatizados para que a gente continuasse crescendo e entregando energia com qualidade, agora temos até mais facilidade para investir em projetos como esse, com recursos que antes eram limitados. A gente deixa essas amarras para desenvolver a eficiência energética, o que vai fazer com que a Eletrobrás continue sendo no futuro a grande empresa que é hoje”, afirmou.

Estiveram presentes no evento o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena; a secretária em exercício de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (SECTI), Teresa Maciel, além de representantes de várias universidades do Nordeste, incluindo os reitores da UFPE e UFRPE, Alfredo Gomes e Marcelo Carneiro, respectivamente, e a vice-reitora da UFPB, Liana Albuquerque.

O projeto da Eletrobras visa a melhorar a eficiência na produção de energia e acelerar a transição energética no Brasil. Ele será desenvolvido em três fases, a primeira, denominada Spark, prevê a seleção de estudantes para conhecerem as demandas da empresa e desenvolverem soluções.

Na fase Tech Partnership haverá um envolvimento maior das universidades e centros de pesquisa no desenvolvimento de tecnologias. Já a fase Power Up consiste no desenvolvimento de ferramentas e soluções que atendam às demandas e desafios da empresa.

A secretária em exércicio da SECTI, Teresa Maciel, falou sobre como a iniciativa colabora com o esforço do Governo de Pernambuco para promover um maior desenvolvimento tecnológico no estado.

“É importante destacar a visão da Eletrobrás de usar Pernambuco com suas potencialidades para resolver problemas. Isso vai gerar novas soluções, novas empresas, e qualificação de novos profissionais. Temos um grande potencial na transição energética na geração de energia (por fontes) renováveis, temos no estado energia eólica, energia solar. Isso se soma aos objetivos do Governo de Pernambuco em prol da expansão de iniciativas como essas”, afirmou a secretária em exercício.

