energia elétrica Eletrobras leva os dois primeiros lotes do megaleilão de energia da Aneel Empresa ofereceu menor proposta de receita anual permitida para lotes 1, no Nordeste, e lote 9, em Santa Catarina

A Eletrobras foi a vencedora dos dois primeiros lotes do primeiro leilão de energia de 2024, que vai abranger projetos em 14 estados. A previsão total de investimentos é de R$ 18,2 bilhões. O certame acontece nesta quinta-feira na sede da B3, em São Paulo. Trata-se do segundo maior leilão de transmissão já realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A Eletrobras saiu vencedora dos lotes 9, em Santa Catarina, e 1, no Ceará e Piauí. A expectativa de analistas é que a empresa possa ser uma das grandes investidoras do leilão. Pelas regras da Aneel, o vencedor deveria oferecer a menor receita anual permitida( RAP). Quanto maior o deságio, maior a economia na conta de luz dos consumidores. A expectativa de analistas é que o deságio ficasse entre 40% e 50%.

Primeiro leiloado, o lote 9, vencido pela Eletrobras, irá atender a região oeste do estado de Santa Catarina, com trechos de linhas a serem construídas entre Chapecoense e Foz do Chapecó/Xanxerê, e uma subestação na Chapecoense. Um dos menores lotes, a Eletrobras venceu com o menor RAP proposto, de R$ 11,6 milhões. O deságio foi de 59,39%. A previsão de investimento é de R$ 190,6 milhões.

Com menos concorrentes e investimento maior, de R$ 1,7 bilhão, o Lote 1, no Ceará e Piauí, ficou também com a Eletrobras, que ofereceu um RAP de 162,3 milhões. O deságio foi de 42,93%Além de três linhas de transmissão, o lote envolve a construção de duas subestações, uma em Teresina e outra em Cratéus.

A Aneel estima a criação de 34,9 mil empregos diretos na construção dos 69 empreendimentos previstos nos 15 lotes. Os estados com obras previstas no leilão são Alagoas, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

As obras têm prazo de 36 a 72 meses para serem concluídas e as concessões são de 30 anos. O prazo de construção mais longo é o do Lote 12, entre o Maranhão e Tocantins, com 72 meses - VE. A entrada em operação desse lote depende da entrega da subestação Graça Aranha, que integrou o lote 1 do leilão realizado em dezembro passado.

Dos 15 lotes que serão oferecidos em concessão, seis têm investimento previsto superior a R$ 1 bilhão. O destaque em termos financeiros é o lote 6, com investimento estimado em R$ 3,4 bilhões, com 1.001 quilômetros em linhas de transmissão e duas subestações nos estados da Bahia e de Minas Gerais.

A Aneel trouxe novidades no edital para garantir que o leilão seja bem sucedido. As empresas vencedoras deverão comprovar a implementação de obra similar correspondente a, pelo menos, 30% do porte das obras no lote disputado. A competição cruzada, ou seja a vinculação de alguns lotes a outros, também visa garantir que todos os lotes recebam propostas.

