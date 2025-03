Eletrobras lucra R$ 10,3 bi em 2024, alta de 136,2%

A- A+

A Eletrobras registrou um lucro líquido de R$ 10,381 bilhões em 2024. O número representa uma alta de 136,2% em relação ao ano anterior.

No quarto trimestre do ano passado, o lucro líquido foi de R$ 1,112 bilhão, uma alta de 24,5% em relação ao terceiro trimestre.

A companhia informou também que vai distribuir R$ 4 bilhões em dividendos aos acionistas em referência ao resultado de 2024, dos quais R$ 2,202 bilhões foram pagos como dividendos extras em janeiro de 2025.

Em 2023, a empresa distribuiu R$ 1,296 bilhão em dividendos a seus acionistas.

A receita bruta da empresa foi de R$ 47,725 bilhões em 2024. O número representa uma alta de 7,3% em relação ao ano anterior.

Acordo com a União

No fim de fevereiro, a Eletrobras e a União concluíram um acordo no Supremo Tribunal Federal (STF) pelo fim da ação judicial sobre a participação do governo federal no Conselho de Administração após a privatização da companhia.

O governo terá mais cadeiras no colegiado e, em contrapartida, a Eletrobras deixa de ter a obrigação de aportar recursos para a construção da Usina de Angra 3, que teve uma decisão adiada pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

Após a privatização da companhia, no governo de Jair Bolsonaro, ficou estabelecido que nenhum acionista teria voto superior a 10% mesmo com percentual maior de ações. No caso do governo, a União tem 40% dos papéis. Com isso, o governo foi ao STF questionando a proibição aos acionistas da Eletrobras de exercerem seus votos.

Pelo acordo, a União poderá indicar três dos dez integrantes do Conselho de Administração e um dos cinco representantes do Conselho Fiscal da empresa.Antes, o governo tinha direito a um representante no colegiado, que contava com nove cadeiras. Em fevereiro, a empresa aprovou a ampliação do número de assentos do conselho para dez.

