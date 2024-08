A- A+

Eletrobras Eletrobras: lucro líquido ajustado cai 25,8% no 2º trimestre O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ajustado somou R$ 4,204 bilhões no segundo trimestre

A Eletrobras registrou lucro líquido ajustado de R$ 615 milhões no segundo trimestre deste ano, queda de 25,8% em relação ao mesmo período de 2023. Sem ajustes, o lucro da empresa foi de R$ 1,743 bilhão, alta de 7,6%.

No acumulado do primeiro semestre, a empresa reportou lucro líquido ajustado de R$ 1,063 bilhão, redução de 59,1% em base anual de comparação. Desconsiderando os ajustes, o lucro da empresa no período foi de R$ 2,073 bilhões, montante 2,4% maior do que o observado um ano antes.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ajustado somou R$ 4,204 bilhões no segundo trimestre, queda de 23,2% ante igual período de 2023. Sem ajustes, o Ebtida diminuiu 32,8% ao final de junho, para R$ 4,430 bilhões.

A margem Ebitda alcançou 52,8% no período, 18,5 pontos porcentuais (p.p.) menor na base anual, enquanto a margem Ebitda ajustada caiu 9,1 p.p. no trimestre, para 50,1% na mesma base de comparação.

Considerando os seis primeiros meses do ano, o Ebitda ajustado da Eletrobras alcançou R$ 8,734 bilhões, diminuição de 21,0%. Já o Ebitda sem ajustes totalizou R$ 9,050 bilhões, redução de 21,2%.

A receita operacional líquida da companhia atingiu R$ 8,395 bilhões no período, 9,2% inferior ao mesmo intervalo de 2023. A receita operacional líquida ajustada registrou queda 9,3%, para R$ 8,395 bilhões.

De janeiro a junho, a receita líquida da companhia foi de R$ 17,114, montante 7,6% menor do que o observado no mesmo intervalo do ano passado. Já a receita líquida sem ajustes, caiu 7,3% no período, para R$ 17,114 bilhões.

Ao final de junho, a dívida líquida ajustada da Eletrobras era de R$ 45,243 bilhões, montante 18,8% maior que o visto no mesmo intervalo de 2023. A alavancagem, medida pela relação dívida líquida por Ebitda recorrente, alcançou 2,7 vezes no trimestre, alta de 0,7 p.p. na base anual.

Os investimentos da Eletrobras no segundo trimestre foram de R$ 2,0 bilhões, montante 43,5% maior do que o observado um ano antes. No acumulado do ano até junho, a empresa investiu R$ 3,221 bilhões, elevação de 28,1%.



