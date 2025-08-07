A- A+

INVESTIMENTOS Eletrobras tem salto de 43% no lucro do 2º tri e vai distribuir dividendo. Veja quanto Companhia registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,469 bilhão entre abril e junho deste ano. Custo plano de demissão voluntária (PDV) tem alta de quase 800%. Quadro encolheu 10%

A Eletrobras, privatizada durante o governo de Jair Bolsonaro, registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,469 bilhão no segundo trimestre deste ano, um crescimento de 43% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o ganho foi de R$ 1,025 bilhão.

A companhia, maior empresa de geração e transmissão de energia do Brasil, também informou que vai distribuir R$ 4 bilhões em dividendos. A companhia tem mais de 240 mil acionistas. Segundo a empresa, o valor será pago no dia 28 de agosto.

Ajudou no lucro a queda de 4% no volume de despesas da companhia com PMSO (sigla para Pessoal, Material, Serviços e Outros).

Menos funcionários, mais clientes

Destaque ainda para a redução de 10% no quadro de empregados em 12 meses, o que "também contribuiu para a melhora do desempenho", informou a Eletrobras.





O custo com o plano de demissão voluntária (PDV) no segundo trimestre deste ano foi de R$ 98 milhões, um aumento de 795,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

Entre os destaques, a Eletrobras também informou que ampliou sua base de clientes no mercado livre para 688, um aumento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado.

A empresa destacou que o lucro foi impulsionado ainda pelo aumento da receita de geração. A dívida líquida totalizou R$ 40,13 bilhões no segundo trimestre, aumento de R$ 850 milhões em relação ao primeiro trimestre e redução de R$ 2,84 bilhão na comparação com o mesmo período do ano passado.

"A companhia manteve seu foco em eficiência e disciplina de capital, e nossos resultados na comercialização de energia foram positivos. A prioridade da Eletrobras está na previsibilidade e no crescimento dos investimentos para garantir a resiliência dos nossos ativos e expansão por meio dos leilões de transmissão. Estamos reforçando as bases para uma empresa mais competitiva, valorizando a inovação e a qualidade do serviço" afirmou Ivan Monteiro, presidente da Eletrobras.

