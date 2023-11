A- A+

Corredores quase vazios e consumidores tímidos. Este era o cenário do Shopping RioMar, no Pina, Zona Sul do Recife, até por volta das 10h desta sexta-feira (24), dia da tão esperada Black Friday.

Stefany Carvalho, 19 anos, grávida de seis meses, chegou bem cedo à Lojas Americanas, acompanhada da mãe, Josinete Texeira, 43 anos, para conferir as ofertas de fraldas.

“Já viemos antes, durante a semana, pra dar uma olhada nos preços. Não tava muito diferente de hoje não, pra ser sincera, mas deu pra economizar, sim. Todo dinheiro que a gente economizar conta. Melhor que nada, né?”, disse com as mãos cheias de sacolas.

Já no Shopping Tacaruna, no bairro de Santo Amaro, região central da capital pernambucana, a movimentação foi diferente, com mais consumidores. As lojas de eletrodomésticos foram as mais procuradas, e os vendedores afirmaram que televisões e smartphones foram os itens que mais venderam, até agora.

Uleide Soares, enfermeira de 58 anos, afirmou, com o sorriso no rosto e com o carrinho de compras bastante cheio, que “se você pesquisar bem, você encontra muita coisa em promoção”. Eletrodomésticos, produtos de limpeza e de higiene pessoal foram os mais em conta, afirma.

