CONTENÇÃO

Eletronuclear posterga pagamentos para evitar rombo no caixa em 2025

Em ofício enviado a governo Lula, controladora afirma que medidas são paliativas e emergenciais

EletronuclearEletronuclear - Foto: Divulgação / eletronuclear.gov.br

A Eletronuclear adotou uma série de medidas para equacionar o caixa e evitar um rombo em 2025. Em ofício enviado ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a controladora Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar) informou que foram implementadas ações "emergenciais e de curtíssimo prazo" para afastar o déficit de caixa da empresa este ano.

As medidas são:

• STF retoma julgamento de acordo com Eletrobras que pode destravar R$ 2,4 bi para Eletronuclear

• Governo espera decisão do STF para avançar em operação de R$ 2,4 bi e dar alívio à Eletronuclear

No documento, que também foi enviado aos ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do Planajamento, Simone Tebet, e de Gestão, Esther Dweck, a ENBPAR relata os graves problemas estruturais da Eletronuclear, gerados, principalmente, pela indefinição sobre o futuro da Usina Angra III.

Sem uma definição do governo sobre o assunto, a estatal vem arcando com as despesas do projeto com o caixa de Angra I e Angra II, o que, segundo a EBNPar, levaria ao déficit neste ano.

"A restrição de recursos da Eletronuclear, o desequilíbrio tarifário, a ausência de funding para os investimentos na extensão vida útil de Angra 1 e, em especial, a indefinição sobre o projeto de Angra 3, que aguarda a decisão por parte do CNPE, tem tornado a situação da Eletronuclear cada vez mais irreversível", disse a controladora no ofício assinado pelo presidente, Marlos Costa de Andrade.

Dessa forma, a ENBPar ressaltou que as medidas apresentadas têm "caráter paliativo", a fim de equacionar a situação de caixa da Eletronuclear apenas para o ano de 2025.

"As demais ações por parte desta controladora condicionadas à tomada de decisão externa a esta Companhia, em especial sobre o Empreendimento de Angra 3."

Andrade ainda destacou que os R$ 2,4 bilhões que ingressarão na Eletronuclear com a homologação de acordo entre a União e a Axia (ex-Eletrobras) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) não serão suficientes para resolver a situação da empresa.

"Os recursos que oportunamente ingressarão na Eletronuclear não serão suficientes para equalizar a situação de caixa daquela Companhia que, frisa-se, não foi solucionada pelas medidas aqui reportadas, mas equacionadas tão somente para o ano de 2025."

