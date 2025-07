A- A+

Economia Elevar arrecadação com aumento de impostos 'está cada vez mais complicado', diz Tebet Governo tem adotado estratégia de subir receitas para equilibrar as contas

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse em audiência na Comissão Mista do Orçamento (CMO) no Congresso Nacional que aumentar impostos para fechar as contas públicas "está cada vez mais complicado" e que o Brasil é um dos paises "que mais cobra imposto no mundo".

Ela deu a declaração o ser indagada por parlamentares obre quais medidas o governo estuda para elevar as receitas e reduzir gastos.

— Aumentar a arrecadação com aumento de impostos está cada vez mais complicado. Somos o país que mais se cobra imposto no mundo, embora a cobrança seja realmente injusta no que se refete à igualdade de quem paga imposto — disse a ministra, acrescentando:

— É possível ainda aumentar impostos de quem não paga, mas sempre lembrando quem mais paga a conta não consegue mais suportar aumento de arrecadação.

Sobre a crise entre o Executivo e o Congresso Nacional em torno do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que resulta em aumento de tributos, Tebet disse que aposta em uma alternativa por meio do diálogo e do interesse público.

A disputa está no Supremo Tribunal Federal (STF), que buscará mediar uma solução entre as partes.

Tebet defendeu o corte linear nos programas de isenção fiscal, medida sugerida pelo presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta (Republicano--PB), no lugar do aumento de impostos.

O volume de representa uma perda da arrecadação da ordem de R$ 580 bilhões. Tebet disse acreditar na possibilidade de obter uma economia de R$ 20 bilhões com a revisão de programas que não atendem o interesse público.

Veja também