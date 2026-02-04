A- A+

Negócios Eli Lilly surpreende e Novo Nordisk tem mistura em balanços marcados por Mounjaro e Ozempic

A Eli Lilly divulgou resultados trimestrais acima das projeções do mercado, ressaltando a força contínua de Mounjaro e Zepbound, tratamentos para diabetes tipo 2 e controle crônico de peso, apesar do avanço da concorrência e do desenvolvimento de novas formas de administração.

A companhia anunciou lucro ajustado de US$ 7,54 por ação no quarto trimestre, superando a estimativa de US$ 6,91, segundo a FactSet.



A receita somou US$ 19,3 bilhões, também acima do consenso de US$ 17,9 bilhões, com alta anual de 43%. A companhia ainda destacou que o desempenho foi impulsionado pelo crescimento de volumes de seus medicamentos de maior sucesso.



Para 2026, a Lilly projetou receita entre US$ 80 bilhões e US$ 83 bilhões, acima das expectativas do mercado, e lucro ajustado entre US$ 33,50 e US$ 35 por ação, igualmente superior ao consenso.



Já a Novo Nordisk apresentou um quadro misto. No quarto trimestre, o lucro por ação registrado foi de 6,04 coroas dinamarquesas (US$ 0,96), acima do consenso da FactSet, de 5,85 coroas (US$ 0,93). O lucro líquido caiu 4,7%, para 26,89 bilhões de coroas dinamarquesas (US$ 4,25 bilhões), enquanto a receita recuou 7,6%, para 79,14 bilhões de coroas (US$ 12,52 bilhões), ainda assim acima da projeção de 76,91 bilhões de coroas (US$ 12,17 bilhões).

As vendas de Wegovy cresceram 17% na comparação anual, para 21,86 bilhões de coroas (US$ 3,45 bilhões), superando as estimativas, e as de Ozempic avançaram 1%, para 31,83 bilhões de coroas (US$ 5,03 bilhões), também acima do esperado.



Para 2026, porém, a companhia projetou queda de 5% a 13% nas vendas e no lucro operacional ajustado a taxas constantes, abaixo do que investidores antecipavam. A empresa citou pressão de preços após acordo com o governo dos EUA para reduzir valores de medicamentos contra obesidade, além do aumento da concorrência e de desafios regulatórios.



Como destaque, a Novo Nordisk apontou a boa recepção inicial da versão oral do Wegovy nos EUA, embora reconheça que o impacto financeiro ainda levará tempo para se consolidar.

