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Inovação ELI Summit conecta ecossistemas de inovação em encontro em Petrolina Promovido pelo Sebrae, evento vai conectar empreendedores, especialistas e gestores públicos, de 19 a 21 de agosto, para debater ideias transformadoras no território. Inscrições são gratuitas

Petrolina, no Sertão pernambucano, vem se consolidando como um território estratégico para a inovação no estado. E para impulsionar esse movimento, o Sebrae Pernambuco promove, em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (SECTI/PE), mais uma edição do ELI Summit - um encontro focado no fortalecimento dos ecossistemas locais de inovação. O evento acontece entre os dias 19 e 21 de agosto, na Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf). As inscrições são gratuitas e estão abertas na Loja Virtual do Sebrae/PE.

A programação reunirá os principais representantes de ecossistemas de todas as regiões de Pernambuco com objetivo de fortalecer conexões e ampliar a articulação entre esses atores. Nos três dias de evento, os participantes terão acesso a atividades dinâmicas, como oficinas, palestras, painéis e visitas técnicas.

O encontro contará com a presença de grandes nomes nacionais para contribuir com o desenvolvimento das lideranças locais. Entre os convidados estão Pedro Mello, especialista em liderança colaborativa, mobilização de atores e desenvolvimento de ecossistemas inovadores; e Daniel Leipnitz, fundador e ex-presidente da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE), conselheiro estratégico, palestrante internacional e referência em governança, reconhecido por transformar ecossistemas de inovação em motores de desenvolvimento social e econômico.

Interiorização

O ELI Summit 2026 reflete a atuação permanente do Sebrae para interiorizar a estratégia dos ecossistemas de inovação. Segundo dados do Sebrae Startups, Petrolina conta, atualmente, com 135 startups mapeadas. O agronegócio concentra a maior parcela desses negócios (25%), seguido pelos segmentos de saúde e bem-estar (16,3%) e educação (14,1%). O cenário também apresenta espaço para amadurecimento: 58% das startups mapeadas estão na fase de ideação.

“Petrolina, hoje, é o segundo maior polo de inovação de Pernambuco. Temos um ecossistema aquecido, com diversos atores que reconhecem a inovação como motor de desenvolvimento para a região. A cidade tem centros de tecnologia e universidades, que aproximam ciência e tecnologia, e isso se reflete também na atração de investimentos do poder público, das organizações e das empresas”, destaca a gerente de Negócios Inovadores do Sebrae/PE, Lívia Moura.

Segundo ela, não é por acaso que essa é a segunda vez que o evento acontece no município. A diversidade do ecossistema de inovação na cidade, que mescla o agronegócio com a inovação, a tecnologia e as vocações territoriais atua como vetor de transformação para todo o território. “Esse é o momento em que vários atores vão até Petrolina para entender como essa dinâmica acontece e também para a cidade se retroalimentar de outras possibilidades”, reforça.

Trabalho contínuo

O ELI Summit também dá continuidade a uma atuação que o Sebrae desenvolve há décadas em Petrolina. Desde os anos 1990, a instituição apoia o fortalecimento do ecossistema de inovação local. Apenas nos últimos oito anos, foram investidos mais de R$ 3 milhões em ações no território.

“O investimento do Sebrae nos últimos anos amplia o potencial de Petrolina como território de desenvolvimento e de futuro, a partir da valorização de suas vocações e da atuação em áreas estratégicas para a região. Isso passa pelo agronegócio, pelos serviços, pelo desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação e pelo fomento à educação empreendedora, para que os jovens também possam gerar desenvolvimento dentro do próprio município”, destaca Lívia.

Serviço - ELI Summit PE

Quando: De 19 a 21 de agosto

Horário: Atividades durante todo o dia

Onde: Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf)

Inscrições: https://pe.loja.sebrae.com.br/eli-summit-pernambuco-2026-ev-788205

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