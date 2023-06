A- A+

rede social Ella Irwin, executiva responsável pela política de conteúdo do Twitter, renuncia Uma das colaboradoras de maior confiança de Musk, ela ajudou a supervisionar as políticas do rede social sobre assédio, discurso de ódio e conteúdo violento

Ella Irwin, executiva do Twitter responsável pela moderação e política de conteúdo, renunciou, deixando o novo proprietário, Elon Musk, sem um de seus mais leais colaboradores. Ella confirmou sua saída em um e-mail.

Como chefe de Confiança e Segurança, Ella ajudou a supervisionar as políticas do Twitter sobre assédio, discurso de ódio e conteúdo violento – regras que foram relaxadas sob a administração de Musk. Ela também estava fortemente envolvida em suspensões de contas e frequentemente respondia aos usuários do Twitter cujas contas foram bloqueadas.

Funcionários atuais e antigos disseram que Ella Irwin era um dos executivos de maior confiança de Musk, disposta a cumprir e defender suas decisões sobre conteúdo enquanto os esforços da equipe se tornavam tensos com dispensas e demissões.

Embora esse trabalho tenha melhorado sua posição no Twitter, também afastou anunciantes e usuários que achavam que a plataforma havia se tornado mais receptiva a conteúdo com discurso de ódio.

Quando Musk assumiu, os anunciantes começaram a fugir do Twitter porque estavam preocupados com o tipo de conteúdo ao lado do qual seus anúncios apareceriam. Desde outubro, a receita de publicidade do Twitter caiu 50%, confirmou o próprio Musk em março.

Ella é a segunda diretora da divisão Trust and Safety a renunciar desde que Musk assumiu. O primeiro, Yoel Roth, deixou a empresa em novembro. Após sua saída, Roth foi um crítico vocal da empresa.

As razões para a renúncia de Ella Irwin não são claras. A executiva entrou no Twitter em junho passado, alguns meses antes do fechamento da aquisição de Musk por US$ 44 bilhões.

