AQUISIÇÃO Elo compra tecnologia de IA do Chatbank Trata-se da primeira movimentação de fusão e aquisição (M&A, na sigla em inglês) da Elo em 2026

A Elo anunciou nesta quinta-feira, 5 a aquisição da tecnologia de inteligência artificial (IA) do Chatbank. O objetivo da empresa de pagamentos é atuar com seus serviços financeiros via aplicativos de mensagens, principalmente o WhatsApp. O valor da transação não foi revelado.

Trata-se da primeira movimentação de fusão e aquisição (M&A, na sigla em inglês) da Elo em 2026, ano em que a companhia implementa um plano estratégico para se posicionar como fornecedora de serviços digitais de maior valor agregado.

A negociação com o Chatbank abrange apenas a sua infraestrutura de software - o ativo comprado corresponde a um conjunto de aplicações (APIs), algoritmos de IA generativa e ferramentas que integram o open Finance. Estas tecnologias permitem transformar aplicativos de mensagem - hoje, principalmente o WhatsApp - em plataformas completas para transações, consultas e ofertas financeiras.

A integração será feita em duas etapas, de acordo com a Elo. No curto prazo, a empresa passará a oferecer, dentro do WhatsApp, consultas de multissaldos, gestão de benefícios e atendimento automatizado. Num segundo momento, a tecnologia servirá de base para agentes autônomos que acompanham o consumidor desde a pesquisa de ofertas até o pagamento. Para lojistas, a ideia da empresa é prover ferramentas de mensuração de resultados comerciais.

A Elo pretende lançar as novas funcionalidades com base na tecnologia adquirida a partir de abril. Em comunicado, a empresa ressaltou que o negócio representa a entrada em um "ambiente massivo de uso cotidiano, com enorme potencial de recorrência e proximidade com o usuário final".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

