Elon Musk anuncia que apenas pagantes aparecerão na aba "para você"

A aba "Para Você" do Twitter, definida de forma automática como a visualização padrão para usuários da rede social, não recomendará mais conteúdo de contas que não sejam verificadas, anunciou o proprietário Elon Musk nesta segunda-feira (27).

A mudança, a partir de 15 de abril, significará que apenas contas verificadas — aquelas que pagam uma taxa mensal de US$ 8 ou associadas a uma organização verificada — são elegíveis para ter suas postagens sugeridas na linha do tempo que aparece quando a maioria dos usuários abre o aplicativo.

Votar nas enquetes do Twitter também exigirá verificação, acrescentou Musk.

A página "Para Você" do Twitter, chamada "For You" na versão original em inglês, é um feed não cronológico destinado a exibir conteúdo mais popular e envolvente, embora as novas medidas que Musk está adotando estejam tornando a plataforma cada vez mais um sistema de dois níveis, com usuários não pagantes deixados de fora de muitos recursos anteriormente gratuitos.

Fazer isso, explicou Musk, é “a única maneira realista de lidar com enxames avançados de bots de IA”, ainda que ele não tenha oferecido evidências de tais grupos operando na plataforma.

"A partir de 15 de abril, apenas contas verificadas serão elegíveis para as recomendações Para Você. Essa é a única maneira realista de lidar com enxames avançados de bots de IA assumindo o controle. Caso contrário, é uma batalha perdida sem esperança. A votação em enquetes exigirá verificação pelo mesmo motivo. Dito isso, não há problema em ter contas de bot verificadas se elas seguirem os termos de serviço e não se passarem por um ser humano", postou Musk na rede social nesta segunda-feira.

Parte do discurso de vendas do produto de assinatura do Twitter, o Twitter Blue, afirma explicitamente que a taxa de US$ 8 ajudará as contas a “subir rapidamente para o topo das respostas, menções e pesquisas”. O movimento mais recente amplifica essa priorização.

As versões de web e do aplicativo da rede social ainda oferecem uma segunda aba “Seguindo”, onde os usuários podem ter uma visualização ordenada por tempo composta em sua maioria pelas contas que já seguem.

A partir de 1º de abril, o Twitter começará a remover marcas de verificação aplicadas antes da criação do Twitter Blue, removendo os sinais azuis de todos os usuários que não pagam a taxa e não são afiliados a grandes organizações.

A medida pode impactar fortemente os jornalistas independentes e outras vozes periféricas, contrariando o objetivo declarado de Musk de tentar garantir a liberdade de expressão no Twitter.

A empresa sediada em São Francisco também tem um nível adicional de diferenciação com uma lista VIP de celebridades, informou a Platformer na segunda-feira.

Figuras conhecidas como o astro da NBA LeBron James, o presidente dos Estados Unidos Joe Biden e o próprio Musk tiveram sua visibilidade aumentada ainda mais na plataforma, segundo o relatório. Isso contradiria a posição de Musk, articulada nos últimos dias, de que “não deveria haver um padrão diferente para as celebridades”.

"É mais sobre tratar todos igualmente. Não deveria haver um padrão diferente para celebridades", postou Musk nesta segunda-feira.

