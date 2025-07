Elon Musk anuncia que chat de IA Grok estará nos veículos da Tesla até a próxima semana

A- A+

Elon Musk anunciou que o Grok, chatbot desenvolvido por sua startup de inteligência artificial xAI, será integrado aos veículos da Tesla em breve.

— O Grok estará nos veículos da Tesla muito em breve. No mais tardar na próxima semana — disse Musk em postagem no X, sua própria plataforma de mídia social.

A declaração veio horas após a apresentação do Grok 4, nova versão do bot lançada apenas alguns meses após a anterior, destacando o ritmo acelerado do desenvolvimento da empresa. Em uma transmissão ao vivo, Musk e membros da equipe da xAI apresentaram melhorias nas conversas por voz e benchmarks que, segundo eles, mostram desempenho superior ao de modelos da OpenAI e de outras gigantes do setor.

O lançamento acontece em meio a polêmicas envolvendo o Grok 3. A xAI precisou remover publicações inadequadas feitas pelo chatbot no X, que incluíam comentários e respostas antissemitas

— Desde que tomamos conhecimento do conteúdo, a xAI tomou medidas para banir discursos de ódio antes que o Grok publique no X — informou a empresa.

Mesmo diante da controvérsia, Musk não fez menção direta ao episódio durante a apresentação, limitando-se a dizer

— Precisamos garantir que a IA seja uma boa IA — disse.

A integração do Grok aos veículos da Tesla sinaliza um fortalecimento dos laços entre a montadora e a xAI, movimento que é apoiado por alguns investidores da empresa, especialmente em um momento de queda nas vendas. Em julho do ano passado, Musk chegou a consultar usuários do X sobre a possibilidade de a Tesla investir US$ 5 bilhões na xAI. Após 68% dos participantes votarem a favor, o bilionário afirmou que discutiria o assunto com o conselho da empresa.

Desde então, a xAI se fundiu com o X em um acordo que, segundo Musk, avaliou a startup de IA em US$ 80 bilhões e a rede social em US$ 33 bilhões. A Tesla, por sua vez, revelou em abril que a xAI se tornou uma fonte de receita em 2023, com US$ 198,3 milhões em despesas ligadas a contratos comerciais, de consultoria e suporte. Desse total, US$ 191 milhões foram destinados à compra, pela xAI, de baterias Megapack da Tesla — sistemas de armazenamento de energia em larga escala.

Musk também está em busca de novos investimentos para impulsionar a xAI, que disputa espaço com empresas como Google (da Alphabet Inc.), OpenAI e Meta na corrida por chatbots avançados. Segundo a Bloomberg, a xAI está consumindo cerca de US$ 1 bilhão por mês, refletindo o alto custo das ambições do empresário no campo da inteligência artificial.

