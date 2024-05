A- A+

TECNOLOGIA Elon Musk arrecada R$ 30 bi para a xAI, empresa de inteligência artificial rival da OpenAI Empresário, que chegou a sugerir uma pausa no desenvolvimento da IA generativa por alegar ver riscos na tecnologia, agora fez uma das maiores captações de recursos no setor

A startup de inteligência artificial de Elon Musk, a xAI, arrecadou US$ 6 bilhões (cerca de R$ 30 bilhões) para acelerar seu desenvolvimento. O movimento foi considerado uma corrida para acompanhar a OpenAI, concorrente dona do ChatGPT.

A segunda rodada de captação, anunciada em um publicação de ontem, 26 de maio, ocorre menos de um ano após a estreia da xAI e marca um dos maiores investimentos no campo ainda seminal do desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial.

A empresa pretende usar os fundos para trazer seus primeiros produtos ao mercado, construir infraestrutura avançada e acelerar o desenvolvimento de tecnologias futuras, disse a postagem realizada num blog.

Musk havia sido um dos primeiros apoiadores dos sistemas de IA, endossando a OpenAI antes de ela introduzir o ChatGPT no final de 2022.

Posteriormente, ele retirou seu apoio ao empreendimento. Quando o ChatGPT ganhou o mercado e fez rápido sucesso, Musk passou a defender cautela alegando vê riscos potenciais na IA generativa. Ele estava entre um grande grupo de líderes da indústria que no ano passado pediram uma pausa no desenvolvimento da IA.

Mas, ao mesmo tempo, Musk lançou um rival ao ChatGPT em novembro. Chamado Grok, a ferramenta foi treinada e integrada ao X (ex- Twitter). Este tem sido, até agora, o produto mais reconhecido do trabalho da xAI, que é liderada por executivos com experiências anteriores na DeepMind, da Alphabet (dona do Google), Microsoft e Tesla.

A avaliação de mercado da startup era de US$ 18 bilhões (cerca de R$ 90 bilhôes), disse Musk em uma publicação no X. Nomes de destaque do capital de risco, incluindo a Sequoia Capital e Andreessen Horowitz, apoiaram a captação de recursos, que é uma das maiores até agora na indústria de IA.

A Microsoft investiu cerca de US$ 13 bilhões (cerca de R$ 65 bi) na OpenAI, enquanto a Amazon investiu cerca de US$ 4 bilhões (cerca de R$ 20 bi) na Anthropic.

