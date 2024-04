Elon Musk cai uma posição em lista de 10 mais ricos da Forbes; veja quem são os bilionários

A- A+

A revista Forbes atualizou a sua lista de 10 pessoas mais ricas do planeta, nesta segunda-feira. Com o empresário de itens de luxo Bernard Arnault em primeiro lugar, a lista viu algumas mudanças. O bilionário americano Elon Musk caiu uma posição, enquanto o indiano Mukesh Ambani, que havia aparecido na edição de março da lista, saiu do topo do ranking.

Se fossem um país, o grupo teria o 15º maior Produto Interno Bruto (Pib) do planeta, R$ 7,96 trilhões. Ficariam para atrás países como como Espanha ( R$ 7,16 trilhões), Holanda ( R$ 5,5 trilhões) e Arábia Saudita (R$ 5,4 trilhões).

1. Bernard Arnault

Fortuna: 1,14 trilhões

Empresário de produtos de luxo, Bernard Arnault ocupa o primeiro lugar da lista desde fevereiro desse ano. O resultado é consequência do desempenho das ações do seu grupo LVMH.

Foi em 1984 que o empresário francês começou sua trajetória com a moda ao adquirir o grupo Financière Agache (que controlava a marca Christian Dior e a rede de supermercados Le Bon Marché) por 15 milhões de dólares. O dinheiro fazia parte da fortuna construída junto do pai, um empresário bem sucedido no ramo da manufatura que havia encontrado sucesso também no ramo imobiliário com a ajuda do filho.

Através de uma série de aquisições estratégicas, Arnault transformou seu inventário na gigante do luxo LVMH, que lhe renderam o apelido de 'lobo em casimira' entre especialistas do setor. Em 2019, o empresário entrou para a lista dos centibilionários (quando detém patrimônios projetados acima dos 100 bilhões de dólares).

Ao longo de três décadas, Arnault transformou a LVMH no maior grupo de luxo do mundo e na empresa mais valiosa da França. Suas marcas - 75 delas - são as estrelas do mundo do luxo e incluem Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany e Dom Pérignon Champagne.





2. Jeff Bezos

Fortuna: R$ 991,9 bilhões

Formado em engenharia elétrica e ciências da computação, o fundador e ex-CEO da Amazon possui uma fortuna avaliada em aproximadamente R$ 991,9 bilhões. Em fevereiro, ele vendeu 12 milhões de ações da Amazon. As vendas resultaram em pouco mais de US$ 2 bilhões — o equivalente a R$ 9,9 bilhões.

3. Elon Musk

Fortuna: R$ 988 bilhões

O empresário Elon Musk é CEO da empresa de foguetes Space X e da plataforma X, antiga twitter. Ele também está à frente da Tesla, marca de carros elétricos que apresentou uma queda de 29% do desempenho das ações no índice S&P 500 no primeiro trimestre de 2024. Outros investimentos do bilionário de origem sul-africana incluem empresas como a Neuralink.

4. Mark Zuckerberg

Fortuna: R$ 861 bilhões

Cofundador do Facebook, Mark Zuckerberg é CEO do grupo Meta, do qual fazem parte Facebook, Instagram e Whatsapp. Atualmente, ele é dono de 13% das ações da empresa.

Ele e sua mulher, Priscilla Chan, prometeram encaminhar ao longo de suas vidas 99% das suas ações na companhia para projetos que desenvolvam ferramentas para ajudar os seres humanos na cura, gestão e prevenção de doenças.

5. Larry Ellison

Fortuna: R$ 786 bilhões

Larry Ellison é cofundador da empresa de software Oracle e atualmente é presidente e diretor de tecnologia da companhia. No ano passado, ele chegou a ocupar o terceiro lugar da lista, por conta do aumento das ações da empresa. No entanto, as ações perderam força nos últimos meses, e ele acabou em quinto lugar na lista.

6. Warren Buffett

Fortuna: R$ 699 bilhões

Com 93 anos de idade, Warren Buffett é considerado pelo mercado um dos investidores mais bem-sucedidos da história. Ele está à frente do grupo de investimentos Berkshire Hathaway, que possui diferentes marcas como a seguradora Geico e a fabricante de baterias Duracell.

Buffett doou cerca de R$ 258 bilhões da sua fortuna para a Fundação Gates e para as fundações dos seus herdeiros.

7. Bill Gates

Fortuna: R$ 663 bilhões

Fundador da Microsoft, Bill Gates foi CEO da empresa por 25 anos, tendo também atuado como presidente da companhia. Ele saiu do cargo em 2014 e atuou como conselheiro até 2020. Gates entrou na lista de bilionários da Forbes em 1987 e liderou o ranking das pessoas mais ricas do mundo por 18 anos. Atualmente, ele está no sétimo lugar da lista

8. Larry Page

Fortuna: R$ 638 bilhões

Cofundador do Google, ele é atualmente membro do conselho da empresa Alphabet, holding da qual o buscador faz parte. Além disso, ele também foi investidor fundador da mineradora de asteroides Planetary Resources e entrou na lista dos 10 mais ricos do mundo após um aumento das ações da Alphabet no primeiro semestre do ano passado.

9. Steve Ballmer

Fortuna: R$ 628 bilhões

Steve Ballmer foi CEO da Microsoft entre 2000 e 2014. Neste ano, Ballmer comprou o time de basquete Los Angeles Clippers — na época, avaliado em R$ 10 bilhões. Atualmente, a equipe tem preço de mercado em cerca de R$ 23,5 bilhões

10. Sergey Brin

Fortuna: R$ 612 bilhões

Junto de Larry Page, Sergey Brin é um dos cofundadores do Google. Até 2019, ele foi presidente da Alphabet. Atualmente, ele segue na companhia como parte do quadro de conselheiros e de acionistas controladores.

