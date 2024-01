Elon Musk critica reportagem do WSJ sobre uso de drogas ilegais

A- A+

Elon Musk rebateu o Wall Street Journal após reportagem, segundo a qual o CEO da Tesla e da SpaceX havia usado drogas ilegais, gerando preocupação em alguns dos líderes de suas empresas. Em um post no X (antigo Twitter), o bilionário disse que testes aleatórios mostram o contrário.

"Depois daquela baforada com Rogan, concordei, a pedido da NASA, em fazer 3 anos de testes aleatórios de drogas", escreveu Musk, referindo-se ao momento em que ele ganhou as manchetes em 2018, depois de fumar maconha no podcast do polêmico comentarista Joe Rogan. "“Nem mesmo vestígios de drogas ou álcool foram encontrados.”

Na época, o Pentágono revisou a autorização de segurança federal vinculada ao seu papel como CEO da SpaceX, prestadora de serviço do governo certificada para lançar satélites espiões militares.

Em seus comentários sobre a reportagem do WSJ, o bilionário foi além:

"O @WSJ não serve para forrar uma gaiola de papagaio para pássaros (seguido de um emoji de cocô)."

Segundo reportagem publicada no sábado pelo Wall Street Journal, o uso de drogas por Elon Musk preocupou executivos e membros do conselho das empresas que ele dirige, citando testemunhas não identificadas e pessoas a par do assunto. Segundo elas, o bilionário usou LSD, cocaína, ecstasy e cogumelos psicodélicos, muitas vezes em festas privadas.

Em uma reportagem anterior, em junho, a publicação disse que Musk estava entre os empreendedores do Vale do Silício que usavam drogas como cogumelos mágicos e cetamina para expandir sua produtividade e suas mentes e levar a avanços nos negócios.



No domingo, Musk abordou essa ideia, tuitando: "Se as drogas realmente ajudassem a melhorar minha produtividade líquida ao longo do tempo, eu definitivamente as tomaria!"

Pessoas próximas ao CEO da Tesla e da SpaceX disseram ao jornal que seu uso de drogas continua e que, em particular, ele está consumindo cetamina. Em agosto, Musk afirmara que tem receita para usar o medicamento como antidepressivo.

O fundador da Tesla e da SpaceX ocupa o topo da lista dos mais ricos do mundo, com um patrimônio líquido de quase US$ 250 bilhões nesta segunda-feira, de acordo com a Forbes.

Veja também

SALÁRIO MÍNIMO Salário mínimo 2024: saiba quando começa a valer o reajuste e de quanto é