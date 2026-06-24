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BILIONÁRIO Elon Musk deixa de ser trilionário com queda das ações da SpaceX, diz Bloomberg Segundo o Índice de Bilionários da Bloomberg, a fortuna da pessoa mais rica do mundo havia caído para US$ 957 milhões

Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo, perdeu nesta terça-feira o status de trilionário após a forte queda das ações da SpaceX e da Tesla. Seu patrimônio agora é estimado em US$ 957 bilhões, segundo o Índice de Bilionários da Bloomberg.

A queda dos papéis das duas empresas de Musk foram registradas após avaliações de mercado relacionadas à inteligência artificial terem eliminado quase US$ 1,3 trilhão do valor de mercado das empresas do Nasdaq 100 nos dois primeiros dias desta semana.

Com a expectativa de que as ações de tecnologia dos Estados Unidos caminhem para uma recuperação nesta quarta-feira, a fortuna de Musk deve voltar à casa do trilhão. Segundo o ranking de bilionários em tempo real da Forbes, atualizado minuto a minuto, o patrimônio do executivo estava em US$ 1,1 trilhão nesta manhã.





Os papéis da SpaceX fecharam em torno de US$ 156 na terça-feira, uma queda de mais de 30% em relação ao pico intradiário de US$ 225 registrado em 16 de junho, embora ainda acima dos US$ 150 pelos quais começaram a ser negociados em 12 de junho. Nesta quarta-feira, as ações da empresa de foguetes e satélites de Musk oscilaram nas negociações pré-abertura do mercado, um dia após interromperem uma sequência de três dias de quedas.

Musk tornou-se trilionário no início deste mês, logo após a histórica oferta pública inicial (IPO) da SpaceX, que avaliou a companhia de foguetes em mais de US$ 2 trilhões. Por vários dias, os papéis da empresa continuaram subindo, impulsionadas pelo entusiasmo de investidores de varejo diante das perspectivas futuristas da empresa.

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