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Negócios Elon Musk diz que apoia fusão entre Tesla e SpaceX Questionado sobre a possibilidade, o bilionário disse que seria 'uma boa ideia'

Elon Musk afirmou, nesta terça-feira (20), que apoiaria uma fusão entre a SpaceX e a Tesla, no momento em que sua empresa de foguetes e inteligência artificial registrou seu primeiro lucro trimestral desde que abriu seu capital, impulsionado por acordos para alugar poder computacional a empresas de IA.

Ao ser questionado sobre uma possível união das duas companhias durante uma teleconferência com analistas, Musk disse sentir que estava "dançando sapateado em um campo minado", mas acrescentou que uma combinação seria "uma boa ideia".

A fusão representaria a união de duas das principais empresas do magnata, que ainda é dono da Starlink e da rede social X.

Recentemente, a Tesla vem apresentando inovações em seus modelos de carros, como um que voa "como um foguete" até aterrissar.

A apresentação chamou a atenção e impressionou as redes sociais nos últimos dias.

Já a SpaceX apresentou um lucro líquido de US$ 4,4 bilhões no terceiro trimestre de 2026, com balanço divulgado também nesta terça-feira (20).

O resultado representou a reversão de um prejuízo de mais de US$ 1 bilhão reportado há cerca de um ano.

Na última semana, a empresa realizou a Missão USSF-481, a partir da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia.

O foguete Falcon 9 não teve os detalhes divulgados sobre a sua carga, que foi para uma estação espacial.

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