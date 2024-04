A- A+

FORTUNA Elon Musk é de novo o 3º mais rico do mundo após Zuckerberg, do Facebook, perder US$ 20 bi Ações da Meta, controladora da rede social, chegaram a cair até 16% nesta quinta, fazendo com que o patrimônio do dono da Tesla superasse o de Zuckerberg mais uma vez

Mark Zuckerberg perdeu US$ 20 bilhões com a queda das ações da Meta nesta quinta (25), permitindo que Elon Musk o ultrapassasse de novo e se consolidasse como o terceiro bilionário mais rico do mundo, segundo ranking da Bloomberg.

As ações da Meta chegaram a cair até 16% nesta quinta na Bolsa de Nova York, após divulgar seus resultados financeiros e anunciar que as vendas do segundo trimestre provavelmente ficariam abaixo das estimativas. Essa perda de apenas um dia no patrimônio de Zuckerberg é a quarta maior relacionada a uma movimentação de ações já registrada no Bloomberg Billionaires Index.

Agora, o dono da Meta tem um patrimônio avaliado em US$ 155 bilhões. Com a alta das ações da Tesla, a fortuna de Musk, de 52 anos, aumentou em US$ 400 milhões, chegando a US$ 178 bilhões.

A metodologia da Bloomberg é ligeiramente diferente da usada pela Forbes, que faz um ranking anual de bilionários. Pelo critério da Forbes, Musk era o segundo mais rico do mundo no ranking de 2024, que considera dados de 2023, atrás apenas do francês Bernard Arnault.

Musk tinha sido ultrapassado por Zuckerberg no início mês, pela primeira vez desde 2020, após a notícia de que as entregas de veículos da Tesla caíram nos três primeiros meses do ano.

As ações da Meta tiveram nesta quinta-feira a maior queda desde outubro de 2022, depois que a empresa aumentou as estimativas de gastos para o ano e projetou vendas no segundo trimestre abaixo das expectativas de Wall Street, levantando novamente dúvidas sobre se seus investimentos em inteligência artificial eventualmente renderão para os investidores.

As ações ainda acumulam uma alta de 22% no ano e têm sido negociadas perto de máximas históricas no último mês, refletindo, em parte, o entusiasmo do mercado em torno da inteligência artificial.

Já as ações da Tesla, sediada em Austin, dispararam 12% na quarta, depois que Musk prometeu oferecer veículos mais baratos ainda neste ano, amenizando preocupações sobre resultados decepcionantes e perspectivas de crescimento menores do que o esperado anteriormente. Até então, as ações da empresa tinham o pior desempenho do índice S&P 500, com uma queda de 42% até o fechamento desta terça.

A fortuna de Musk vem principalmente de sua participação na fabricante de veículos elétricos e de seus investimentos na empresa Space Exploration Technologies e no X (antigo Twitter). Já o patrimônio de Zuckerberg está, em grande parte, ligado às ações da Meta.

A rivalidade entre os dois bilionários vai além de suas fortunas: Musk e Zuckerberg estão envolvidos em uma disputa que se intensificou quando a Meta lançou o Threads, uma plataforma de mídia social que concorre com o X, de Musk. Os dois até trocaram farpas no ano passado sobre uma possível luta.



