Elon Musk é investigado por seu papel na divulgação das habilidades dos veículos autônomos da Tesla

O órgão regulador do mercado americano (SEC) está investigando o papel de Elon Musk na promoção das habilidades dos veículos de direção autônoma da Tesla. Os funcionários avaliam se Musk pode ter feito declarações prospectivas inadequadas, segundo uma pessoa a par do assunto.

Uma investigação da unidade de fiscalização do órgão nem sempre leva a consequências diretas, mas pode resultar em ações judiciais, multas ou outras penalidades civis para empresas e executivos.

A investigação ocorre após alegações de que Musk supervisionou um vídeo promocional em 2016, em que afirmava que “o carro está dirigindo sozinho”, sem nenhum aviso de que o veículo foi realmente codificado para seguir esse caminho e incapaz de dirigir de forma autônoma.

Em um vislumbre dos bastidores do pensamento de Musk sobre o vídeo do piloto automático, ele disse à equipe da Tesla em e-mails internos em 2016: “Vou dizer ao mundo que é isso que o carro será capaz de fazer”. Musk continuou, “não que possa fazer isso após o recebimento”.

Como CEO da Tesla, a veracidade dos comentários de Musk tem um peso especial sob as regras da agência. A SEC se recusou a comentar. Musk e seu advogado Alex Spiro não responderam aos pedidos de comentários.

Musk já está em conflito com a SEC em várias frentes. Mas a avaliação do sistema de piloto automático pelo órgão toca diretamente em uma prioridade de negócios que Musk destacou como crucial para o futuro da Tesla.

As promessas do vídeo de uma eventual funcionalidade de direção totalmente autônoma e mãos-livres ainda não se materializaram.

A Tesla supera seus concorrentes em veículos autônomos porque “o carro pode ser atualizado para autonomia”, disse Musk durante uma conversa no Twitter Spaces em dezembro. “Isso é algo que nenhuma outra montadora pode fazer”, acrescentou.

Separadamente, a Tesla também está enfrentando o escrutínio de analistas de segurança sobre seu sistema de direção automatizada e está prestes a enfrentar seu primeiro julgamento por júri sobre uma fatalidade atribuída ao piloto automático.

O Departamento de Justiça dos EUA também está investigando se os comentários públicos da fabricante de carros elétricos sobre o recurso foram enganosos.

A Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário dos EUA tem duas investigações ativas para saber se o piloto automático é defeituoso. A agência atualizou o primeiro – focado em como o sistema de piloto automático lida com cenas de acidentes com veículos de emergência – em junho do ano passado. Ele iniciou a outra investigação - referente à frenagem repentina - quatro meses antes.

O CEO da Tesla há anos luta contra a SEC pelas consequências do tuíte em que havia garantido financiamento para tornar a Tesla privada.

Ele se defendeu desta questão, ocorrida em 2018, esta semana no tribunal de São Francisco, onde investidores alegaram que ele cometeu fraude com valores mobiliários. Musk disse acreditar na época que tinha apoio financeiro de investidores ricos e do governo saudita.

