REDE SOCIAL Elon Musk e o X: veja o que mudou no Twitter sob o comando do empresário Bilionário comprou a rede social em outubro de 2022 em meio a processo controverso de aquisição

No centro de embates com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o bilionário Elon Musk incluiu o antigo Twitter, hoje X, no rol de empresas sob seu comando em outubro de 2022, após um processo turbulento de aquisição. Desde então, fechou o capital da empresa, que negociava ações em bolsas de valores, e determinou uma série de mudanças, da troca do logo a novos selos para contas verificadas.

Nos últimos dias, Musk confrontou Moraes sobre a determinação de bloquear contas de usuários alvos do inquérito das milícias digitais. O tom subiu neste domingo, quando o bilionário marcou o magistrado em uma publicação que pedia sua renúncia ou que sofresse um processo de impeachment, alegando que ele estaria violando a legislação brasileira.



Em reação, Moraes o incluiu como investigado no mesmo inquérito e imputou a ele uma multa diária de R$ 100 mil por conta caso ele descumprisse medida judicial e reativasse contas de alvos da investigação.

Veja dez mudanças feitas por Musk após comprar a ferramenta.

Nome

Assim que comprou a ferramenta, trocou o nome de "Twitter" para "X", promovendo uma mudança radical na interface do aplicativo. Essa alteração faz parte do plano para criar um local digital que abrigue todas as funcionalidades. Entre elas, ferramentas de áudio, vídeo, mensagens e pagamentos.





Limite de leitura

Musk anunciou que, para lidar com "níveis extremos de extração de dados e manipulação do sistema" do então Twitter, ele teria temporariamente um limite de leitura, não permitindo que mais de mil tuítes diários pudessem ser lidos por usuários não verificados.

Verificado pago

Entre as primeiras mudanças realizadas por Musk, está a permissão que qualquer um possa ter o "selo azul" de conta verificada. Para isso, no entanto, os usuários têm que contratar assinatura do Twitter Blue, uma versão paga da rede.

Novos selos disponíveis

Logo após a determinação de assinatura para ter acesso ao verificado das contas, que gerou confusão entre os usuários, a ferramenta decidiu criar o selo dourado, para empresas, e o selo cinza, para órgãos de governos.

Publicações maiores e editáveis

Diferente do Twitter, que limitava a 280 caracteres cada publicação, que também não podia ser editada, o X passou a permitir a criação de postagens com até 25 mil caracteres e editar posts até 30 minutos depois de eles serem publicados. A ferramenta vale apenas para assinantes do Twitter Blue.

TweetDeck

A partir de agosto de 2023, a ferramenta de monitoramento da rede social passou a ter acesso pago, exclusivo para aqueles que adquirem o Twitter Blue.

Visualização de métricas

As publicações passaram a mostrar novas métricas, como o número de visualizações e de vezes em que a postagem foi salva por outros usuários. Além disso, aparecem as funcionalidades já presentes de curtidas, republicações e compartilhamentos.

'Para você'

Musk decidiu dar mais destaque na ferramenta para a aba "para você", anunciada em setembro de 2022. Pela nova interface, ela aparece ao lado da opção "Seguindo", que mostra apenas conteúdo que você deseja acompanhar.

'Notas da Comunidade'

Durante a sua gestão, foi criado um sistema colaborativo de checagem de fatos em que usuários podem decidir em conjunto qual aviso deve aparecer em publicações controversas. A funcionalidade, no entanto, vinha sendo testada antes de Musk comprar a rede social.

DMs

Sob a nova gestão, o limite em grupos no Twitter saltou de 50 para cem usuários. A rede também criou a aba "solicitações de mensagens", que aparece quando pessoas que não constam na lista de usuários seguidos querem mandar uma mensagem direta, a DM.

