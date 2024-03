Elon Musk está testando grupos de "conteúdo adulto" para usuários do X

A- A+

X, a rede social anteriormente conhecida como Twitter, está testando um recurso que permite que os usuários criem ou participem de comunidades com foco em "conteúdo adulto" ou outro material "Não Seguro para o Trabalho".

Os usuários que criam uma comunidade dentro do aplicativo podem especificar nas configurações que seu grupo "contém conteúdo sensível a adultos", de acordo com capturas de tela reveladas por Daniel Buchuk, analista da Watchful, que acompanha os testes de desenvolvimento de aplicativos.

Os grupos X apresentarão então um rótulo de "conteúdo adulto". Os usuários que não rotularem sua comunidade poderão ver parte do conteúdo ser filtrado ou removido, de acordo com as capturas de tela das regras.

As comunidades no X podem ser privadas, e parece que a rede de mídia social acabará exigindo verificação de idade para grupos que apresentem conteúdo adulto. As políticas do X atualmente restringem "mídia gráfica, nudez adulta e comportamento sexual para espectadores menores de 18 anos ou espectadores que não incluam uma data de nascimento em seu perfil".

Um engenheiro de software sênior do X, Dong Wook Chung, publicou na quinta-feira que o objetivo do novo rótulo é "tornar as comunidades mais seguras para todos" e que "somente os usuários que especificaram sua idade poderão pesquisar comunidades com conteúdo "Not Safe for Work (NSFW na sigla em inglês) ou "Não Seguro para o Trabalho" em português.

Os legisladores dos EUA fizeram da proteção de adolescentes e outros jovens on-line um dos principais focos nos últimos meses, inclusive em uma polêmica audiência no Senado em janeiro, que contou com a participação dos diretores executivos de várias redes sociais, incluindo Linda Yaccarino, da X.

Oferecer abertamente grupos "NSFW" pode ser outra maneira de a X tentar se diferenciar de outros serviços de redes sociais convencionais. O material adulto já existia no Twitter muito antes de o proprietário Elon Musk assumir o controle e mudar o nome da empresa, e os antigos executivos do Twitter chegaram a considerar a possibilidade de criar uma oferta de assinatura no estilo OnlyFans para criadores de conteúdo adulto.

O Twitter descartou o projeto depois de decidir que a empresa não estava preparada para policiar "conteúdo sexual nocivo", incluindo pornografia infantil, de acordo com o The Verge.

Musk tem sido aberto quanto à sua crença de que o X deve publicar quase todo o conteúdo que não seja ilegal. O X permite publicações sobre tópicos como comportamento sexual se os usuários os classificarem como sensíveis, mas suas políticas proíbem conteúdo adulto em vídeos ao vivo e imagens de perfil. Também é contra as regras promover esses assuntos como parte de um anúncio.

Não está claro quando o teste será realizado para um público mais amplo, e é possível que o recurso ainda possa ser descartado.

