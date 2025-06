Elon Musk lidera ranking dos mais ricos em junho; veja lista

A- A+

Oito dos dez bilionários mais ricos do mundo aumentaram suas fortunas em maio de 2025, segundo a revista Forbes. Elon Musk lidera o ranking com patrimônio estimado em US$ 423 bilhões, seguido por Mark Zuckerberg e Jeff Bezos. No total, o grupo acumula US$ 1,9 trilhão, US$ 140 bilhões a mais do que no mês anterior.

Elon Musk teve o maior crescimento no mês, adicionando impressionantes US$ 36 bilhões à sua fortuna após deixar um cargo no governo Trump e com a valorização de 23% das ações da Tesla, impulsionada pelo anúncio do lançamento do robotáxi em junho.

O CEO da Meta foi o segundo maior ganhador, com um salto de US$ 34 bilhões, somando agora US$ 224 bilhões e ultrapassando Jeff Bezos, fundador da Amazon, que viu sua fortuna crescer US$ 19 bilhões, chegando a US$ 220 bilhões.

A valorização patrimonial aconteceu em um contexto de recuperação nos mercados financeiros, com altas nos índices Nasdaq e S&P 500, e resultados corporativos acima do esperado no primeiro trimestre. Apenas dois bilionários da lista registraram perdas: Warren Buffett, com queda de US$ 9 bilhões, e Bernard Arnault, com redução de US$ 3 bilhões.

Confira o ranking dos 10 mais ricos do mundo em 1º de junho de 2025, segundo a Forbes:

Elon Musk – US$ 423 bilhões (Tesla, SpaceX, xAI, X)

Mark Zuckerberg – US$ 224 bilhões (Meta)

Jeff Bezos – US$ 220 bilhões (Amazon)

Larry Ellison – US$ 206 bilhões (Oracle)

Warren Buffett – US$ 158 bilhões (Berkshire Hathaway)

Bernard Arnault – US$ 144 bilhões (LVMH)

Larry Page – US$ 142 bilhões (Google)

Sergey Brin – US$ 136 bilhões (Google)

Steve Ballmer – US$ 133 bilhões (Microsoft, LA Clippers)

Amancio Ortega – US$ 124 bilhões (Inditex)

Quem é a mulher mais rica do mundo?

Segundo a Forbes, Alice Walton, herdeira do império Walmart, continua sendo a mulher mais rica do mundo em 2025. Com uma fortuna estimada em US$ 108 bilhões, ela ocupa a 17ª posição no ranking global da Forbes.



Diferente de outros bilionários que construíram suas fortunas a partir de negócios próprios, a riqueza de Alice vem principalmente da herança deixada por seu pai, Sam Walton, fundador do Walmart. Apesar de não atuar diretamente na gestão da empresa, ela é uma figura influente na filantropia e nas artes. Seus irmãos Rob e Jim Walton, além de Christy Walton (viúva de John) e Lukas Walton (filho de John), também aparecem entre os bilionários mais ricos do mundo.

Veja também