TECNOLOGIA Elon Musk prevê futuro em que IA e robôs tornarão o trabalho "opcional" Para homem mais rico do mundo, as máquinas produzirão "praticamente tudo" e o dinheiro será irrelevante

Em um futuro dominado pela inteligência artificial (IA), não haverá necessidade de empregos ou mesmo de dinheiro.

A previsão é do bilionário Elon Musk, que voltou a defender uma revolução profunda na economia e na organização social durante o Fórum de Investimentos EUA–Arábia Saudita, realizado esta semana. Ele afirmou que a tecnologia deve tornar o trabalho “opcional” e reduzir o papel do dinheiro, a ponto de torná-lo irrelevante.

Segundo Musk, isso se dará pelo fato de as "máquinas e robôs serem capazes de produzir praticamente tudo".

– Ainda haverá limitações relacionadas à energia e à matéria – disse. – Mas, em algum momento, o dinheiro se tornará irrelevante.

Ele citou como referência o universo criado pelo escritor escocês Iain Banks na série de livros “A Cultura”, publicada entre 1987 e 2012, que retrata sociedades pós-escassez, onde a “inteligência artificial suprema” provê recursos ilimitados. Para Musk, a ficção de Banks oferece “uma ideia do que pode ser um futuro positivo com IA”.

O empresário também reforçou a ideia de que o trabalho tradicional tende a desaparecer, tornando-se atividade de lazer ou hobby, comparável a praticar esportes ou jogar videogame. Ele usou outra metáfora:

– Cultivar vegetais no quintal é muito mais difícil do que comprá-los, mas algumas pessoas fazem isso porque gostam. É assim que o trabalho será: opcional.

Ele depois reafirmou essa visão em um post em sua rede social X: “IA e robôs vão substituir todos os empregos”, escreveu Musk. “Trabalhar será opcional, como plantar seus próprios vegetais em vez de comprá-los no mercado.”

Os internautas rebateram — alguns céticos, outros esperançosos. Houve quem fizesse uma comparação com a Revolução Industrial, que eliminou empregos e criou outros. Um deles afirmou: “Um mundo de fantasia em que todos são ricos, contado pelo homem mais rico do planeta, parece algo saído de um romance de Orwell” em uma referência a George Orwell, autor da distopia “1984”.

Renda universal "alta"

Ao longo dos últimos meses, Musk tem repetido sua visão de uma economia completamente automatizada no futuro.

Em encontro recente com investidores, afirmou que a erradicação da pobreza só será possível com robôs avançados. Com máquinas realizando todas as tarefas produtivas, caberia ao governo distribuir uma renda universal.

Mas, segundo ele, não se trataria de uma renda básica universal, como defendem muitos economistas, e sim de uma “renda universal alta”.

– Num cenário benigno, teremos renda alta para todos – afirmou Musk em entrevista ao podcast de Joe Rogan em outubro. – Qualquer pessoa poderá ter quaisquer produtos ou serviços que desejar. Mas haverá muito trauma e disrupção ao longo do caminho.

