TECNOLOGIA Elon Musk remove manchetes de links de notícias publicadas no X, antigo Twitter Medida seria para diminuir o tráfego para fora da rede social e poupar espaço de tela no feed a fim de exibir ainda mais posts simultaneamente

A plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter, parou de exibir manchetes para links postados no site, depois que o proprietário do site, Elon Musk, disse que isso faria com que as postagens parecessem melhores.

Os links postados no Twitter agora aparecem como a imagem incluída no artigo, bem como o texto no canto esquerdo da imagem indicando o domínio do link. Se os usuários quiserem visitar a página, eles deverão clicar na imagem, mas ela só aparece um pouco diferente de como aparecem as imagens carregadas no site.

A mudança foi feita na quarta-feira (4) para usuários de iOS e desktop. A nova aparência parecia não se aplicar a links publicitários.

A medida para remover as manchetes estava em andamento desde agosto. Seguindo os relatórios da Forbes sobre a mudança planejada, Musk tuitou: “Isso vem diretamente de mim. Melhorará muito a estética.”

A medida seria para diminuir o tráfego para fora do Twitter e poupar espaço de tela no feed a fim de exibir ainda mais posts simultaneamente. Segundo ele, a alteração vai "melhorar a estética" da plataforma. Porém, como consequência, favorece a rede ao reduzir o impacto do compartilhamento de notícias na plataforma.

