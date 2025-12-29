A- A+

TECNOLOGIA Elon Musk sugere retirar 'sustentável' da missão da Tesla em guinada de discurso Empresa não anunciou formalmente qualquer revisão desse enunciado nem publicou versões atualizadas de seus documentos estratégicos

Elon Musk sugeriu uma mudança na formulação da missão da Tesla, ao propor a substituição da expressão "abundância sustentável" por "abundância incrível". A declaração foi feita na véspera de Natal, em uma publicação na rede social X (antigo Twitter), na qual o executivo afirmou considerar o novo termo "mais alegre".

A mudança mencionada por Musk parece se referir ao mais recente plano estratégico de longo prazo da empresa, conhecido como "Master Plan Part IV", divulgado neste ano. O documento utiliza diversas vezes o conceito de "abundância sustentável" para descrever a visão da companhia sobre crescimento econômico apoiado em tecnologia, automação e novos produtos.

Apesar da declaração, a missão oficial divulgada no site institucional da Tesla continua sendo "acelerar a transição do mundo para a energia sustentável". A empresa não anunciou formalmente qualquer revisão desse enunciado nem publicou versões atualizadas de seus documentos estratégicos após a postagem de Musk.

Quando o este último documento estratégico foi apresentado, o texto recebeu críticas por adotar linguagem ampla e pouco específica sobre metas, prazos e meios de execução. À época, Musk reconheceu publicamente as críticas e indicou que o documento poderia ganhar mais detalhes técnicos no futuro.

Ainda não está claro se a alteração sugerida representa apenas uma mudança de tom ou se sinaliza uma reorientação conceitual mais ampla. Musk é conhecido por utilizar as redes sociais para comentários informais sobre suas empresas.

A declaração ocorre em um momento em que o executivo tem destacado com mais frequência temas como inteligência artificial, robótica e automação como pilares centrais do futuro da empresa. Paralelamente, a Tesla segue investindo em veículos elétricos, sistemas de armazenamento de energia, geração solar e projetos de transporte autônomo.

Nos últimos meses, Musk também esteve no centro das atenções por conta de um pacote de remuneração atrelado a metas de crescimento da Tesla, que prevê a ampliação da produção de veículos, robôs e serviços de mobilidade, além do aumento expressivo do valor de mercado da companhia ao longo da próxima década. Com a aprovação do Bônus, Musk poderá se tornar o primeiro trilionário do mundo.

Sustentabilidade como base da Tesla

Apesar do debate em torno da linguagem usada por Musk, a Tesla construiu sua trajetória associada à redução de emissões e à expansão de tecnologias limpas. Em 2017, ele deixou o cargo de conselheiro do então governo de Donald Trump após a decisão dos Estados Unidos de se retirarem do Acordo de Paris, afirmando que a mudança climática era real e que a saída do tratado traria prejuízos globais. No mesmo ano, declarou à revista Rolling Stone considerar o aquecimento global a maior ameaça enfrentada pela humanidade no século, atrás apenas da inteligência artificial.

Em 2018, Musk voltou a associar diretamente a Tesla a esse desafio ao afirmar que a razão fundamental de existência da empresa era acelerar a transição para transportes e sistemas de energia sustentáveis.

Segundo o relatório de impacto de 2024 da empresa, seus produtos ajudaram a evitar cerca de 32 milhões de toneladas métricas de CO2 apenas em 2024, além de avanços em reciclagem de baterias, uso de energia renovável em fábricas e metas de neutralidade de emissões de gases de efeito estufa.

De acordo com o documento, além dos veículos elétricos, a companhia expandiu sua atuação em armazenamento de energia, redes elétricas inteligentes e geração solar, com projetos de usinas de baterias em larga escala e usinas virtuais que contribuem para a estabilidade de redes elétricas em diferentes países.

Até o momento, esses pilares continuam sendo apresentados oficialmente como parte central da missão da Tesla, independentemente das declarações recentes de seu principal executivo.



Veja também