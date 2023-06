A- A+

DINHEIRO Elon Musk supera Bernard Arnault e volta a ser a pessoa mais rica do mundo O CEO da Tesla superou o dono da LVMH, dona da Louis Vuitton e Fendi, no Índice de Bilionários da Bloomberg

O CEO da Tesla, Elon Musk, superou o magnata do luxo Bernard Arnault nesta quarta-feira (31), depois que as ações da LVMH de Arnault caíram 2,6% nas negociações de Paris. Musk e o francês de 74 anos estão disputando o primeiro lugar este ano no Bloomberg Billionaires Index, uma lista das 500 pessoas mais ricas do mundo.

Arnault ultrapassou Musk pela primeira vez em dezembro, quando o setor de tecnologia enfrentou dificuldades e o de luxo mostrou resistência diante da inflação. A LVMH, fundada por Arnault, é proprietária de marcas como Louis Vuitton, Fendi e Hennessy.

A fé no dinamismo do setor de luxo está começando a desaparecer em meio a sinais crescentes de desaceleração do crescimento econômico, especialmente no mercado crítico da China. As ações da LVMH caíram cerca de 10% desde abril, chegando a eliminar US$ 11 bilhões do patrimônio líquido de Arnault em um único dia.





Musk, por sua vez, ganhou mais de US$ 55,3 bilhões este ano, em grande parte devido à Tesla. A montadora com sede em Austin - que representa 71% de sua fortuna - subiu 66% no acumulado do ano. A fortuna de Musk está agora avaliada em cerca de US$ 192,3 bilhões, segundo o índice, enquanto a de Arnault é de cerca de US$ 186,6 bilhões.

