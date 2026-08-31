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Fortuna Elon Musk tem fortuna maior que o PIB de 11 dos 12 países da América do Sul; Brasil é a exceção Patrimônio estimado em US$ 871 bilhões supera individualmente as economias de Argentina, Colômbia, Chile, Peru, Equador, Venezuela, Uruguai, Bolívia, Paraguai, Guiana e Suriname

A fortuna de Elon Musk, estimada em US$ 873,1 bilhões pela Forbes, é maior que o Produto Interno Bruto (PIB) de 11 dos 12 países da América do Sul considerados na comparação. O patrimônio do empresário supera individualmente as economias de Argentina, Colômbia, Chile, Peru, Equador, Venezuela, Uruguai, Bolívia, Paraguai, Guiana e Suriname.

Apenas o Brasil tem um PIB superior ao valor atribuído a Musk.

Com o dólar a R$ 5,17, a fortuna do empresário corresponde a cerca de R$ 4,5 trilhões. O patrimônio é inferior aos US$ 2,28 trilhões do PIB brasileiro, mas supera os US$ 681 bilhões da economia argentina, a segunda maior entre os demais países apresentados.

Os dados de PIB usados na comparação são do Fundo Monetário Internacional (FMI), referentes a 2025. A Argentina aparece com US$ 681 bilhões, seguida por Colômbia, com US$ 457 bilhões; Chile, com US$ 355 bilhões; e Peru, com US$ 341 bilhões.

A lista continua com Equador, com US$ 130 bilhões; Venezuela, com US$ 99,6 bilhões; Uruguai, com US$ 85,5 bilhões; Bolívia, com US$ 64,2 bilhões; Paraguai, com US$ 49,3 bilhões; Guiana, com US$ 27,1 bilhões; e Suriname, com US$ 4,66 bilhões.

Nesse recorte, portanto, a fortuna individual de Musk seria maior que o PIB anual de quase toda a América do Sul. No entanto, embora ajude a dimensionar a escala da riqueza de Musk, a comparação coloca lado a lado duas medidas diferentes. O patrimônio do empresário representa sua riqueza pessoal acumulada, enquanto o PIB corresponde ao valor produzido por uma economia ao longo de um ano.

Mais de duas vezes a fortuna dos 255 bilionários brasileiros

Uma comparação feita pela Forbes também dimensiona o patrimônio do empresário em relação às maiores fortunas do Brasil. Os 255 bilionários brasileiros da lista de 2026 acumulam, juntos, R$ 1,86 trilhão.

Musk tem, portanto, uma fortuna mais que duas vezes maior que a riqueza somada de todos eles. A diferença é de aproximadamente R$ 2,64 trilhões.

Mesmo que as 255 fortunas fossem duplicadas, formando um grupo hipotético de 510 bilionários, o patrimônio combinado chegaria a R$ 3,73 trilhões — ainda mais de R$ 760 bilhões abaixo da fortuna de Musk.

Eduardo Saverin, o brasileiro mais rico da lista, tem R$ 162,9 bilhões. Seriam necessárias aproximadamente 27,6 fortunas equivalentes à dele para alcançar o patrimônio de Musk.

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