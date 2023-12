A- A+

AÇÕES Elon Musk tenta levantar cerca de R$ 5 bi para sua startup de inteligência artificial Bilionário já obteve US$ 135 bilhões (R$ 665 milhões) de acordo com dozumento enviado à agência reguladora do mercado americano

A xAI, empresa de inteligência artificial de Elon Musk, protocolou na Securities Exchange Comission (SEC), agência reguladora do mercado americano, pedido para levantar US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5 bi) em ações.

O bilionário já levantou quase US$ 135 milhões (R$ 665 milhões), de acordo com o documento apresentado nesta terça-feira (5) e que não inclui os nomes dos investidores.

Musk criou a xAI em julho para tentar competir com outras empresas de IA generativa, incluindo a OpenAI, da qual foi cofundador. A empresa já lançou um produto, um chatbot chamado Grok, treinado com dados da rede social X, da qual também é proprietário. Ele foi "projetado para responder a perguntas com um pouco de humor e tem um traço de rebeldia", de acordo com o site da empresa.

Em novembro, Musk disse que os investidores da X, anteriormente chamada de Twitter, terão 25% da xAI. Segundo ele, os usuários da rede social que se inscreverem no Premium+, uma assinatura com preço a partir de US$ 16 (R$ 78) por mês nos EUA, terão acesso ao Grok.

Musk tem criticado publicamente a OpenAI, a startup de IA de maior destaque e desenvolvedora do ChatGPT, desde que deixou sua diretoria em 2018, especialmente depois que ela criou um braço com fins lucrativos no ano seguinte.

O bilionário disse acreditar que ela é "efetivamente controlada pela Microsoft", que investiu cerca de US$ 13 bi (cerca de R$ 64 bilhões) na OpenAI.

Apesar de seu trabalho em IA, Musk expressou profundas reservas sobre a tecnologia. O bilionário estava entre um grupo de pesquisadores e líderes do setor de tecnologia que, em março, pediu que os desenvolvedores interrompessem o treinamento de modelos poderosos de inteligência artificial

Durante a recente demissão e reintegração do CEO da OpenAI, Sam Altman, Musk disse que queria saber o motivo pelo qual ele foi demitido, caso a diretoria tivesse descoberto algo perigoso sobre a IA.

"Não acho que tenha sido algo trivial", disse ele na conferência DealBook na semana passada.

Musk, de 52 anos, supervisiona seis empresas: Tesla, SpaceX, X, Neuralink, Boring e xAI.

