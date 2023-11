A- A+

NEGÓCIOS Elon Musk: Tesla prepara chegada à América do Sul e começará pelo Chile Uma equipe da Tesla visitou em fevereiro locais de extração de lítio e um projeto de armazenamento de energia no Chile, conforme relatório de impacto da empresa.

A Tesla Inc. está trabalhando para iniciar operações no Chile, o país com as maiores reservas mundiais de lítio, mas que ainda possui uma baixa penetração de veículos elétricos.

A empresa registrou a marca Tesla Chile SpA, conforme publicação no Diário Oficial do Chile datada de 28 de setembro. Essa unidade pode realizar atividades como venda e fabricação de automóveis, além daquelas relacionadas à "geração de energia e eletricidade".

O gigante dos veículos elétricos também planeja contratar executivos para três posições na capital Santiago, incluindo um gerente geral no país "para auxiliar no lançamento no mercado", como indicam postagens no LinkedIn. Registrar-se para atividades comerciais não garante necessariamente que a Tesla seguirá adiante com esses planos, mas certamente pavimenta um caminho legal para fazê-lo.

Uma equipe da Tesla visitou em fevereiro locais de extração de lítio e um projeto de armazenamento de energia no Chile, conforme relatório de impacto da empresa. "Essas visitas concentraram-se em questões relacionadas ao uso da água, direitos dos povos indígenas e o uso de novas tecnologias, como a extração direta de lítio, para obter o mineral de maneira mais eficiente, reduzindo o uso da terra, consumo de água e consumo de energia", afirmou a Tesla. O lítio é um componente chave das baterias recarregáveis que alimentam os veículos elétricos.

A Tesla se juntaria ao seu maior rival em veículos elétricos, a BYD Co., no Chile. No mês passado, a empresa chinesa lançou seu sedã Seal em Santiago como parte de um esforço para se posicionar na América Latina. A BYD planeja uma fábrica de cátodos no Chile, após obter acesso a preços preferenciais para o lítio extraído pela SQM.

A Tesla enfrentará as mesmas barreiras que outros vendedores de veículos elétricos na região. Em média, os veículos elétricos são 2,5 vezes mais caros do que os veículos com motor de combustão interna, de acordo com a BloombergNEF. As vendas desses carros representaram apenas 2,5% das vendas totais de veículos nos primeiros nove meses do ano, de acordo com um relatório da Associação Nacional Automotriz do Chile.

Uma busca no site da Tesla mostra apenas ofertas de trabalho no México e Chile, sem presença evidente na América do Sul. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou em março que a Tesla construiria uma nova fábrica em Monterrey, sendo a primeira fora dos Estados Unidos.

O Chile também possui algumas das melhores condições do mundo para a geração de energia renovável, com abundância de sol em seus desertos ao norte e fortes ventos ao sul. No entanto, o crescimento das energias renováveis no país tem sido prejudicado por obstáculos na transmissão e falta de armazenamento.

