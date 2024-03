Elon Musk vai à Justiça contra OpenAI, criadora do ChatGPT, alegando que empresa prioriza lucro

A- A+

O bilionário Elon Musk, fundador da Tesla e dono do X (ex-Twitter), foi à Justiça contra a OpenAI e o seu CEO, Sam Altman, alegando que eles violaram o acordo de fundação da startup de inteligência artificial (IA) ao priorizarem o lucro em detrimento do “benefício para a humanidade”.

Musk foi um dos financiadores da OpenAI em seus primórdios. E, agora, alega que a relação próxima da empresa, mais conhecida pela ferramenta de IA ChatGPT, com a Microsoft minou sua missão original de criar tecnologias de código aberto (ou seja, que possam ser usadas por qualquer um), que não estivessem às prioridades de negócios.

A OpenAI foi a primeira a viabilizar para o grande público ferramentas da nova IA, conhecida como inteligência artificial generativa, capaz de criar textos, imagens, códigos de programação e qualquer tipo de linguagem a partir de comandos dos usuários e a partir de dados disponíveis na internet.

Musk, cujas empresas ficaram para trás nessa corrida tecnológica, tem criticado a OpenAI e alertado sobre os perigos da IA generativa e também da eventual ascensão de uma nova inteligência artificial geral, ou seja, que emule a capacidade humana.

"Até hoje, o site da OpenAI Inc. continua professando que sua missão é garantir que a inteligência artificial geral 'beneficie toda a humanidade'. Na realidade, no entanto, a OpenAI Inc. foi transformada em uma subsidiária de facto de código fechado da maior empresa de tecnologia do mundo: a Microsoft", disse Musk no processo aberto numa corte de São Francisco.

Musk criticou a reestruturação da liderança da OpenAI no ano passado, um período tumultuado durante o qual Altman foi destituído como CEO, para em seguida, pouco tempo depois, ser reconduzido ao cargo com o apoio da Microsoft.

Musk argumenta no processo que Altman, o presidente da OpenAI Greg Brockman e a Microsoft trabalharam juntos para destituir a maioria dos membros conselho da startup, que era responsável por fazer cumprir sua missão original de desenvolver tecnologia para o benefício da humanidade.

"Altman escolheu a dedo um novo conselho que não tem expertise técnica semelhante ou qualquer experiência substancial em governança de IA, que o conselho anterior tinha", alega.

"O novo conselho é constituído por membros com mais experiência em negócios centrados no lucro ou na política do que em ética ou governança de IA. Eles também são conhecidos por serem 'grandes admiradores de Altman'."

O caso marca uma escalada nas disputas públicas entre Musk e Altman. O processo terá implicações não apenas para a OpenAI, que busca levantar fundos e ver sua empresa ser avaliada em US$ 100 bilhões ou mais, mas também para a Microsoft. A big tech tem sido uma das grandes beneficiárias do sucesso da OpenAI, ao usar as ferramentas da start-up em seus produtos e serviços.

"Com essa reestruturação (no Conselho de Administração), a OpenAI Inc. abandonou sua missão sem fins lucrativos de desenvolver a inteligência artificial geral para o benefício da humanidade, mantendo-a assim fora das mãos de uma grande corporação com fins lucrativos, na qual vasto poder seria indevidamente concentrado", disse o processo.

