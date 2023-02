A- A+

bilionários Elon Musk volta a ser a pessoa mais rica do mundo Com alta das ações da Tesla, patrimônio do bilionário subiu para US$ 187,1 bi, superando a fortuna pessoal de US$ 185,3 bi de Bernard Arnault, o magnata francês dono da Louis Vuitton

O bilionário Elon Musk, dono da Tesla e do Twitter, recuperou seu lugar como a pessoa mais rica do mundo depois de perder brevemente o título para o francês Bernard Arnault.

A riqueza de Musk foi impulsionada por um aumento de quase 70% no preço das ações da Tesla neste ano. Desde a mínima intradiária em 6 de janeiro, as ações da fabricante de carros elétricos subiram cerca de 100%, já que os investidores retornaram às ações de crescimento mais arriscadas em meio a sinais de força econômica e um ritmo mais lento de aumentos de juros do Federal Reserve.

A empresa também se beneficiou do aumento da demanda por seus veículos elétricos após o corte de preços em vários modelos.

As ações da Tesla subiram 5,5%, para US$ 207,63, às 16h de segunda-feira em Nova York, elevando o patrimônio líquido de Musk para US$ 187,1 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index. Isso supera a fortuna pessoal de US$ 185,3 bilhões de Arnault, o magnata francês de 73 anos por trás do grupo LVMH, a empresa de marcas de luxo como Louis Vuitton, Christian Dior, Bulgary, Moët Chandon e Givenchy.

Musk, de 51 anos, entrou o ano de 2023 com um patrimônio líquido de US$ 137 bilhões, tornando-se a primeira pessoa a perder US$ 200 bilhões de sua fortuna, levantando a possibilidade de que teria dificuldade em recuperar o título de pessoa mais rica do mundo.

Sua fortuna atingiu US$ 340 bilhões em 4 de novembro de 2021, e ele permaneceu como a pessoa mais rica do mundo até ser ultrapassado por Bernard Arnault. Após uma queda acentuada da Tesla, o bilionário ficou fora do topo do Bloomberg Wealth Index por mais de dois meses.

As doações que o executivo fez no fim do ano passado não afetaram muito seu patrimônio líquido. Entre agosto e dezembro, o CEO da Tesla doou 11,6 milhões de ações da fabricante de carros elétricos para instituições de caridade não identificadas, segundo ele próprio revelou agora em fevereiro. As ações valiam cerca de US$ 1,9 bilhão, com base nos preços de fechamento nos dias em que foram doadas.

Os investidores da Tesla, por sua vez, temiam que ele estivesse dando muita atenção ao Twitter, empresa que adquiriu em outubro, ao mesmo tempo em que sua fabricante de carros elétricos enfrentava uma concorrência cada vez maior no setor.

Em dezembro, Musk disse que planeja se demitir da plataforma de mídia social assim que encontrar alguém "burro" o suficiente para aceitar o cargo. Ele afirmou neste mês que pode precisar até o fim deste ano para estabilizar as finanças do Twitter antes de entregá-lo a um novo CEO.

Tom Narayan, analista da RBC Capital Markets, disse em um relatório de fevereiro que os cortes de preços da Tesla estimularam a demanda por veículos.

“Acreditamos que há uma forte demanda por produtos da Tesla, mesmo diante do aumento da concorrência de veículos elétricos”, escreveu Narayan.

Na quarta-feira, a Tesla celebrará seu dia do investidor em 2023, com os líderes da empresa prontos para discutir planos de expansão de longo prazo.

