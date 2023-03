Elon Musk zoa funcionário PCD que o questionou se ainda estava empregado

A- A+

Elon Musk zombou de um funcionário PCD do Twitter que o tinha perguntado por meio da rede social se ainda estava empregado. O bilionário começou o "atendimento" perguntando qual era a função do homem na empresa e, no decorrer da conversa, chegou a usar emojis de carinha chorando de rir.

O designer criativo Haraldur Thorleifsson mora em Reykjavik, capital da Islândia, é pai de dois filhos e usa cadeira de rodas. Na segunda-feira, ele relatou no microblog, pelo perfil @iamharaldur, que — nove dias antes — de repente perdeu o acesso ao computador do trabalho. Thorleifsson fundou uma agência, chamada Ueno, que foi adquirida pelo Twitter em 2021 e possui escritórios nas cidades americanas de São Francisco, Los Angeles e Nova York. Separadamente, ele também administra um fundo que constrói rampas para cadeiras de rodas na Islândia.

"No entanto, o seu diretor de RH não pode confirmar se sou um funcionário ou não. Você não respondeu aos meus e-mails", disse Thorleifsson ao CEO, que respondeu: "Que trabalho você tem feito?"

Thorleifsson ficou com um pé atrás em expor publicamente suas funções e explicou que precisaria consultar a equipe jurídica da empresa antes de fazer qualquer postagem. Musk, porém, foi direto: "Está autorizado, vá em frente".

O funcionário então listou as atividades que estavam sob sua responsabilidade, como fazer a contratação de designers, realizar projetos para atrair usuários mais jovens e "elevar o nível do design" de forma geral.

"Elevar o design de qual nível para qual nível? [Publique] Imagens ou não aconteceu. Nós não abrimos postos de design há quatro meses. Que mudanças você fez para ajudar com relação à juventude?", rebateu Musk, que ainda postou uma cena do filme "Como Enlouquecer Seu Chefe" (1999) e escreveu: "Você diria que é uma pessoa sociável"?

A parte do filme compartilhada pelo empresário mostra um funcionário nervoso enquanto fala sobre suas funções para dois gerentes. Thorleifsson não se deixou abater e disse que é, sim, uma pessoa sociável, mas justificou que não poderia postar imagens de seu trabalho porque perdeu o acesso a seu computador. Em dado momento, ele mencionou a ferramenta de design Figma, ao que Musk apenas reagiu com duas carinhas chorando de rir.

O bilionário não chegou a responder diretamente a dúvida de Thorleifsson: a perda de acesso ao computador significada que perdeu o emprego? Por fim, o funcionário relatou no Twitter que "milagrosamente" chegou em sua caixa de entrada um e-mail do chefe de Recursos Humanos comunicando que, de fato, Thorleifsson tinha sido demitido. Não foi esclarecido, porém, se ele receberá a indenização de acordo com o contrato.

"Agora, a próxima pergunta é se você vai garantir que eu receba o que me é devido pelo meu contrato?!" cobrou. "Para ser claro. Você tem todo o direito de me dispensar. Isso é totalmente justo e ok. Mas geralmente as pessoas são informadas quando isso acontece. Talvez com uma carta ou algo assim. O que não aconteceu por 9 dias, apesar de vários e-mails para você e outras pessoas".

