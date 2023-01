Em 2022, cesta básica subiu até 18%

A- A+

A cesta básica ficou mais cara ao longo de 2022 em 17 capitais brasileiras, chegando a altas de até 18% em algumas delas. E o trabalhador precisou comprometer 60% do salário mínimo em dezembro para comprar os itens. É o que apontam os resultados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), divulgados nesta segunda-feira (09).

As altas mais expressivas, na comparação de dezembro de 2021 com dezembro de 2022, foram registradas Goiânia (17,98%), Brasília (17,25%), Campo Grande (16,03%) e Belo Horizonte (15,06%). Veja a seguir os valores das cestas básicas nas capitais:

Goiânia : 17,98%

: Brasília : 17,25%

: Campo Grande : 16,03%

: Belo Horizonte : 15,06%

: Belém : 14,83%

: São Paulo : 14,60%

: Rio de Janeiro : 12,98%

: Fortaleza : 12,94%

: Porto Alegre : 12,11%

: Florianópolis : 11,55%

: Curitiba : 11,17%

: Natal : 10,35%

: Salvador : 10,13%

: Vitória : 10,09%

: João Pessoa : 9,99%

: Aracaju : 8,99%

: Recife: 6,15%

Apesar de a cidade de Goiânia registrar o maior aumento percentual, é na capital paulista onde a cesta básica chegou ao maior valor: chegou a R$ 791,29, o maior valor entre as 17 cidades onde o Dieese realiza o levantamento.

A pesquisa aponta ainda que o trabalhador remunerado pelo piso nacional precisou comprometer cerca de 60,22% do salário mínimo para adquirir os produtos da cesta básica. Em dezembro de 2021, a média foi de 58,91%.

Leite, pão e café mais caros

O levantamento mostra ainda que 8 dos 13 produtos que integram a cesta básica subiram de preço em todas as capitais este ano, em relação ao ano passado. São eles: leite integral, pão francês, café em pó, banana e manteiga, farinha de trigo, batata e farinha de mandioca. Já o óleo de soja subiu em 16 cidades e o arroz em 15.

Os preços dos alimentos tem pesado no orçamento das famílias. Os alimentos ficaram mais caros, subindo bem mais que a média da inflação. Sgundo dados do IBGE, a inflação de alimentos acumulada alta de 10,91% até novembro de 2022 - o dobro da inflação acumulada no ano, que é de 5,13%.

